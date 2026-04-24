Dopo il sesso, riceve messaggio dall'amante: "Dammi 10.000 euro o svelo tutto a tuo marito"

Scherzo o tentata estorsione, indagini concluse. In due rischiano il processo

Uno scherzo (di cattivo gusto) o una vera e propria estorsione in concorso: un 38enne dominicano e un suo coetaneo cubano, difesi rispettivamente dagli avvocati Enrico Graziosi e Andrea Muratori, sono indagati a seguito della denuncia di una cinquantenne riminese, sposata con un imprenditore. I due cittadini centroamericani sono stati raggiunti dalla notifica dell'avviso di conclusioni indagini e ora rischiano il rinvio a giudizio. Tutto nasce nella primavera del 2024, quando la 50enne conobbe in un locale il 38enne dominicano, residente fuori Provincia, noto sia per l'attività di ballerino che di addetto alla sicurezza in locali notturni. I due iniziarono una relazione clandestina, ma qualche mese dopo la 50enne ricevette dei messaggi da un numero di telefono riconducibile all'uomo cubano: "O mi dai 10.000 euro o racconto tutto a tuo marito". Spaventata, la signora si recò in Questura a denunciare l'accaduto. Ora i due amici rischiano il processo. Secondo la loro versione, si sarebbe trattato semplicemente di uno scherzo.