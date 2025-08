Dopo la spiaggia, sale in auto ma è colto da malore: muore 24enne

I fatti sono avvenuti a Riccione: i passanti hanno dato l'allarme, vedendo il corpo nell'abitacolo con il capo appoggiato sul volante

È stato trovato senza vita, seduto all'interno della sua auto, con il capo appoggiato sul volante: un 24enne di origine africana, residente nel Milanese, è deceduto lunedì (4 agosto) a Riccione. Sono stati alcuni passanti, nel tardo pomeriggio, ad accorgersi del corpo del giovane posto in maniera innaturale dentro all'abitacolo e ad allertare le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, assieme al personale del 118. Il 24enne era a Riccione per fare visita a un parente, ma prima di recarsi da lui si era intrattenuto in spiaggia. Tornato alla vettura, parcheggiata nei pressi di piazzale Allende, è salito a bordo, accusando il malore fatale. Il 24enne, secondo gli accertamenti del medico legale, è deceduto per cause naturali. Non è stata disposta l'autopsia.