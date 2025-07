Dopo "rottura" con Trump, Musk annuncia un nuovo partito

Dopo un sondaggio popolare su X, il miliardario annuncia la nascita di un nuovo partito politico, America Party

Con un annuncio a effetto pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter), Elon Musk ha ufficializzato la nascita dell’America Party, un nuovo soggetto politico che, nelle intenzioni del magnate, punta a scuotere l’establishment e offrire un’alternativa concreta al duopolio repubblicano-democratico.

“Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico, lo avrete”, ha scritto Musk, facendo riferimento a un sondaggio che lui stesso aveva lanciato il 4 luglio: il 65% degli utenti ha risposto “sì” alla proposta di creare un nuovo partito, mentre il 35% si è detto contrario.

Nel suo messaggio, Musk ha attaccato duramente il sistema politico americano: "Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà".

Ancora pochi i dettagli concreti sul programma e sulla struttura del nuovo movimento, ma l’annuncio ha già generato un’ondata di reazioni nel panorama politico e mediatico. Alcuni osservatori lo interpretano come un passo preparatorio a un futuro coinvolgimento diretto di Musk nella politica attiva, magari già in vista delle presidenziali del 2028.