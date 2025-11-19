Dopo un gravissimo incidente in pista, torna a correre a suon di vittorie: la rinascita di Luca Franca

Il pilota cattolichino, classe 1991, ricevuto dall'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale di Cattolica ha ricevuto. in sala Giunta di Palazzo Mancini, Luca Franca, classe ’91, pilota cattolichino e campione del Motorsport italiano ed europeo per 5 anni consecutivi, in piena scalata alle vette della disciplina. Vittorie che Franca ha voluto condividere con l’amministrazione e la città e ad accogliere il giovane campione è stato il vicesindaco Federico Vaccarini che gli ha consegnato un attestato di merito per celebrare gli straordinari risultati ottenuti nelle ultime stagioni agonistiche. Dietro i traguardi di Franca non c’è solo il talento del campione, ma una storia di rinascita, determinazione e coraggio. Nel 2020, il pilota cattolichino è rimasto vittima di un bruttissimo scontro durante una gara di gokart in cui ha riportato la frattura di 3 vertebre cervicali. Un miracolo che Franca non sia morto o rimasto paralizzato. E nonostante il grave episodio, non ha avuto dubbi o paure nel risalire in auto e continuare a vivere la sua passione.

“È stato un onore e un piacere ricevere Luca Franca – spiega il vicesindaco Vaccarini -. La sua storia è quella di un autentico campione, non solo per i risultati ottenuti in pista, ma soprattutto per la straordinaria forza d’animo dimostrata nel superare un momento così drammatico come quello dell’incidente che avrebbe potuto segnare per sempre la sua vita. Ha portato il nome della città nelle massime vetrine del Motosport. A lui i nostri complimenti e auguri per tanti altri successi”.

“Correre è la mia passione e quando si crede e ci si impegna i risultati arrivano – spiega Franca -. Sono un miracolato, non sono rimasto paralizzato nonostante l’incidente. E non ho mai pensato di chiudere con questo sport. Mi hanno detto i miei famigliari che al mio risveglio dopo l’intervento chirurgico, parlavo di corse e di come migliorare il tempo in curva. Avevo già in mente un unico obiettivo una volta uscito dall’ospedale: tornare in pista”.

Nel 2021 Franca ha esordito nel Time Attack Italia con una Golf stradale, vincendo subito il campionato. L’anno successivo è passato alla Renault Clio RS, conquistando il trofeo all’ultima gara a Misano, il 2023 ha segnato il salto di qualità: con il supporto di un team specializzato, ha partecipato alla Clio Cup Italia, competizione che prevede gare in Italia e all’estero con griglie fino a 60 vetture. Franca ha dominato il campionato, gareggiando su circuiti prestigiosi come Budapest e Barcellona conquistando il titolo Italiano. Nel 2024 è arrivata la consacrazione: a bordo di un’Audi nel campionato Turismo Tcr Italia, il cattolichino ha trionfato all’ultima gara di Monza, aggiudicandosi il quarto campionato Italiano della sua carriera. A fine stagione, durante i test con un team milanese che valutava dieci piloti, ha ottenuto il miglior tempo assoluto, guadagnandosi un posto nel campionato Gt cup europeo. Al volante di una Porsche, ha chiuso la stagione 2025 giocandosi l’ultima gara a Monza e conquistando anche il titolo europeo. Le coppe delle prime quattro vittorie sono già in bacheca, mentre quella del 2025 sarà ritirata la prossima settimana durante la cena di gala a Madrid. Il team che lo segue ha già manifestato l’intenzione di affidargli una Bmw Gt3, vettura di massimo livello a cui un pilota possa aspirare nella competizione Gran Turismo.