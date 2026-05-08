Dopo “Una Voce per San Marino”, il ritorno di Flyzir: ecco il nuovo singolo

Fabrizio Vecchione presenta il suo nuovo singolo, "Pronto?"

Dopo il debutto discografico con “Freedom” e la semifinale a Una Voce per San Marino, contest legato all’Eurovision, con “Mondi Paralleli”, Flyzir torna con un nuovo singolo dal forte impatto energetico e comunicativo. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Pronto?”, il terzo inedito dell’artista riminese.

“Pronto?” è un brano pop dance moderno, caratterizzato da synth brillanti, ritornello immediato e sonorità dinamiche pensate per playlist pop, workout e nightlife. Un pezzo ad alta energia che unisce ritmo, ironia e una riflessione attuale sui rapporti umani e sulla superficialità sociale.

Nel testo, Flyzir affronta infatti il tema dell’autenticità in un’epoca dominata dalle apparenze, tra promesse vuote, illusioni e legami sempre più fragili. Il ritornello “Pronto, c’è nessuno?” diventa così una domanda simbolica, quasi uno sfogo generazionale, che alterna leggerezza pop e significato personale.

“Ho scritto questa canzone perché sentivo il bisogno di dire basta a certe dinamiche superficiali”, racconta l’artista. “Viviamo in una società dove spesso conta più apparire che essere. ‘Pronto?’ nasce proprio dalla voglia di restare se stessi, distinguere il vero dal falso e voltare pagina”.

Tra le frasi più rappresentative del brano spiccano “Promesse di qua, parole di là, tutto un blablabla” e “Sono io, con le mie scelte”, linee che sintetizzano il messaggio del singolo: rivendicare la propria identità senza lasciarsi trascinare da falsità e rapporti tossici.

Nato e cresciuto a Rimini, Flyzir – nome d’arte di Fabrizio Vecchione – porta avanti un percorso artistico costruito tra musica, spettacolo e comunicazione. Nel corso degli anni ha sviluppato competenze nel canto, nella danza e nella recitazione, anche durante un’esperienza vissuta a Sydney. Ha preso parte a musical, performance live, produzioni pubblicitarie, radio e televisione, lavorando anche come presentatore e speaker.

Nel 2024 ha esordito ufficialmente nella musica con “Freedom”, singolo dance in lingua inglese che ha segnato l’inizio del suo progetto discografico. Nel 2025 è arrivato “Mondi Paralleli”, brano con cui ha raggiunto la semifinale di Una Voce per San Marino.

Con “Pronto?”, Flyzir prosegue oggi un percorso artistico orientato a un pop internazionale, energico e diretto, dove intrattenimento e contenuto convivono all’interno di una forte identità personale.

QUI per ascoltare l'ultimo singolo di Flyzir.