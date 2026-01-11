Doppia aggressione nella zona di Termini, scatta il maxi controllo della polizia
Un uomo ridotto in gravi condizioni dopo un pestaggio, vittima anche un rider. Decine di controlli tra la stazione e le aree limitrofe
Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini, a Roma, a distanza di circa un’ora l’una dall’altra. Nel primo episodio un uomo è stato picchiato brutalmente da più persone ed è stato soccorso in condizioni gravi. La seconda aggressione ha avuto come vittima un rider, anch’egli assalito mentre si trovava nell’area.
A seguito dei fatti, dalle prime ore della notte è scattata una vasta operazione di controllo da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili e ripristinare la sicurezza nella zona. Decine le persone identificate e controllate. Quattro individui sono stati accompagnati in commissariato, dove la loro posizione è attualmente al vaglio degli investigatori, mentre altre sette persone sono state condotte presso l’ufficio immigrazione per accertamenti.
Le indagini proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.