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Doppio successo per la Boxe Riccione ASD nei ring italiani

Edoardo Gennari e Marco La Torre conquistano due vittorie importanti

A cura di Grazia Antonioli Redazione
18 marzo 2026 09:42
Doppio successo per la Boxe Riccione ASD nei ring italiani -
Riccione
Sport
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Grande soddisfazione in casa Boxe Riccione ASD, che nel fine settimana conquista una prestigiosa doppia vittoria sui ring italiani, confermando la crescita dei propri atleti e del lavoro tecnico della società.

Protagonista tra gli Under 17 è stato Edoardo Gennari, che ha saputo riscattarsi dopo la sconfitta al Torneo Regionale Esordienti. Il giovane pugile riccionese, supportato all’angolo dall’allenatore Ivan Cancellieri e dall’aspirante tecnico Giuseppe Cincini, è tornato sul ring con determinazione a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, affrontando il valido Firdeus Kasemi della ASD Le Capre di Poggiobonsi. Al termine di un match intenso e spettacolare da entrambe le parti, Gennari ha conquistato una meritata vittoria ai punti, dimostrando carattere, crescita tecnica e grande voglia di emergere.

Successo anche nella categoria Elite per Marco La Torre, impegnato a Morciano nella riunione “La notte dei ring” organizzata dalla Pugilistica Valconca, contro Bubacar Dampha della Boxe Bolognina. Seguito all’angolo dal tecnico Alex D’Amato, La Torre ha disputato un incontro equilibrato e combattuto sul filo del rasoio, imponendosi ai punti grazie a una maggiore pulizia tecnica e lucidità nelle fasi decisive del match.

L’allenatore della Boxe Riccione ASD, Ivan Cancellieri, esprime tutta la sua soddisfazione: “Con Edoardo partivamo da una sconfitta al Torneo Esordienti contro quello che poi è diventato campione regionale, una situazione mentalmente complicata. Edoardo però ha dimostrato grande temperamento, riprendendosi alla grande con una vittoria in Toscana. Si è rimesso in gioco dall’anno scorso e, in soli tre mesi di allenamenti intensi, ha ottenuto risultati importanti. A Borgo San Lorenzo è stato subito attaccato, ma ha saputo resistere, difendersi bene e poi ripartire con efficaci jab e sinistri diretti. Una grande soddisfazione che ci rende orgogliosi. Insieme a quella di La Torre a Morciano, arrivano così due vittorie che confermano il buon momento dei ragazzi”.

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