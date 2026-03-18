Doppio successo per la Boxe Riccione ASD nei ring italiani

Edoardo Gennari e Marco La Torre conquistano due vittorie importanti

Grande soddisfazione in casa Boxe Riccione ASD, che nel fine settimana conquista una prestigiosa doppia vittoria sui ring italiani, confermando la crescita dei propri atleti e del lavoro tecnico della società.

Protagonista tra gli Under 17 è stato Edoardo Gennari, che ha saputo riscattarsi dopo la sconfitta al Torneo Regionale Esordienti. Il giovane pugile riccionese, supportato all’angolo dall’allenatore Ivan Cancellieri e dall’aspirante tecnico Giuseppe Cincini, è tornato sul ring con determinazione a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, affrontando il valido Firdeus Kasemi della ASD Le Capre di Poggiobonsi. Al termine di un match intenso e spettacolare da entrambe le parti, Gennari ha conquistato una meritata vittoria ai punti, dimostrando carattere, crescita tecnica e grande voglia di emergere.

Successo anche nella categoria Elite per Marco La Torre, impegnato a Morciano nella riunione “La notte dei ring” organizzata dalla Pugilistica Valconca, contro Bubacar Dampha della Boxe Bolognina. Seguito all’angolo dal tecnico Alex D’Amato, La Torre ha disputato un incontro equilibrato e combattuto sul filo del rasoio, imponendosi ai punti grazie a una maggiore pulizia tecnica e lucidità nelle fasi decisive del match.

L’allenatore della Boxe Riccione ASD, Ivan Cancellieri, esprime tutta la sua soddisfazione: “Con Edoardo partivamo da una sconfitta al Torneo Esordienti contro quello che poi è diventato campione regionale, una situazione mentalmente complicata. Edoardo però ha dimostrato grande temperamento, riprendendosi alla grande con una vittoria in Toscana. Si è rimesso in gioco dall’anno scorso e, in soli tre mesi di allenamenti intensi, ha ottenuto risultati importanti. A Borgo San Lorenzo è stato subito attaccato, ma ha saputo resistere, difendersi bene e poi ripartire con efficaci jab e sinistri diretti. Una grande soddisfazione che ci rende orgogliosi. Insieme a quella di La Torre a Morciano, arrivano così due vittorie che confermano il buon momento dei ragazzi”.