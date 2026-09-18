Dottor Clown Rimini festeggia 20 anni con una giornata di festa in piazza Cavour

Sabato 26 in piazza Cavour dalle 17

Sabato 26 settembre piazza Cavour ospiterà la festa per i vent’anni di Dottor Clown Rimini ODV, l’associazione che dal 2006 porta sorrisi e momenti di leggerezza nei reparti dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’appuntamento, gratuito e aperto a grandi e piccoli, è in programma dalle 17 alle 24.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, truccabimbi, attività con i palloncini, pittura e un photo booth. All’Info Point sarà possibile ritirare il “Passaporto Clown” e raccogliere i timbri delle diverse attività per ottenere il titolo di Dottor Clown onorario. In programma anche spettacoli di magia alle 17, 18 e 19 e letture animate alle 17.30, 18.30 e 19.30.

Dalle 20.30 spazio alla serata celebrativa con la sfilata dei Dottor Clown, i saluti istituzionali e dell’Ospedale Infermi, la performance del duo I Due Senza e la consegna del primo Premio del Sorriso al comico riminese Alessandro Ciacci.

A chiudere la festa sarà la musica della live band Jeeg Robot, con le sigle dei cartoni animati più conosciute. Non sono necessarie prenotazioni o biglietti.