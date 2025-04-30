Dove comprare la seconda casa per le vacanze in Romagna?

L’acquisto di una seconda casa per le vacanze in Romagna è una scelta che deve tenere conto di due aspetti: quello emotivo e, ovviamente, quello economico.

L’acquisto di una seconda casa per le vacanze in Romagna è una scelta che deve tenere conto di due aspetti: quello emotivo e, ovviamente, quello economico.

Dal punto di vista emotivo, un acquisto di questo tipo rappresenta per la maggior parte delle persone il coronamento di un sogno, ovvero l’avere a disposizione, in qualsiasi momento lo si desideri, una seconda casa dove trascorrere momenti di relax e di divertimento con la propria famiglia o con gli amici in un luogo che si apprezza in modo particolare, che si tratti di una località balneare, di una zona di campagna, collinare o di montagna. Da questo punto di vista, la Romagna è un territorio che offre un’ampia varietà di soluzioni.

Le valutazioni economiche: dalle manutenzioni all’assicurazione casa

Dal punto di vista economico, si tratta di un impegno considerevole che, in quanto tale, deve essere attentamente valutato.

Quando si sta considerando l’acquisto di una casa vacanze, infatti, si deve considerare anche l’aspetto della gestione dell’immobile: manutenzione, eventuali interventi di ristrutturazione, tasse locali, installazione di sistemi di allarme ecc. Inoltre, per tutelarsi da eventuali danni all’immobile e da responsabilità verso terzi legate alla proprietà della casa, è importante valutare la sottoscrizione di un’assicurazione seconda casa, una polizza che può fornire un’importante protezione al proprio investimento, proteggendo da danni all’edificio, danni causati a terzi, spese legali, furto, rapina ecc.

La scelta della zona

La scelta della zona deve ovviamente considerare l’aspetto economico, ma, trattandosi di una casa per le vacanze, deve soprattutto essere basata sulle preferenze personali.

In linea di massima possiamo considerare queste possibilità: Rimini e Riccione (due vere e proprie icone della costa romagnola), Cesenatico, Cervia e Milano Marittima e infine i borghi dell’entroterra romagnolo.

Rimini e Riccione: mare e vita notturna

Quando si parla di Romagna, fra le prime località che vengono in mente a chi ama le vacanze sul mare vi sono sicuramente Rimini e Riccione. Sono due notissime località balneari, frequentate sia da turisti italiani che stranieri. Sono praticamente il simbolo della vacanza sulla riviera adriatica: mare, lunghe spiagge, divertimento e, soprattutto, vita notturna (a Rimini si contano circa 40 discoteche).

Dal punto di vista strettamente immobiliare, in queste due località si possono trovare le soluzioni più diverse: appartamenti in residence moderni, attici con vista mare, villette a schiera nelle zone tranquille ecc.

I prezzi a Rimini sono alti, ma non si possono considerare eccessivi se consideriamo altre realtà del territorio: per gli immobili residenziali vengono richiesti in media 2.779 euro al metro quadrato, ma Riccione risulta ancora più costosa: 4.298 al metro quadrato (marzo 2025).D’altra parte si deve tenere conto dei servizi e delle infrastrutture presenti che sono all’avanguardia.

Cesenatico, Cervia e Milano Marittima: tranquillità e raffinatezza

Cesenatico, Cervia e Milano Marittima sono tre località vacanziere rinomate, in cui l’aspetto della mondanità, pur essendo presente, è meno marcato rispetto a quello relativo a Rimini e Riccione.

Cesenatico ha un centro storico davvero pittoresco e affascinante; Cervia è una meta molto tranquilla, ideale per le famiglie o per chi vuole una seconda casa lontana dal caos cittadino. E poi c’è Milano Marittima, nota per le sue ville, le boutique esclusive e i diversi locali alla moda.

Anche in queste località i prezzi degli immobili residenziali sono piuttosto elevati (a Milano Marittima parliamo di circa 4.870 euro al metro, dato di marzo 2025); più bassi, ma comunque elevati i prezzi a Cesenatico e Cervia. Si tratta però sempre di zone rinomate e molto ricercate.

L’entroterra romagnolo: borghi e natura

La Romagna non è soltanto mare, spiagge e locali notturni. Molte persone, per esempio, sono attirate dall’entroterra romagnolo, grazie alla presenza di bellissimi paesaggi collinari e di interessanti borghi storici.

Si pensi per esempio a realtà quali Bertinoro, Brisighella, Santarcangelo di Romagna o Verucchio che, dal punto di vista immobiliare, offrono soluzioni molto suggestive come per esempio abitazioni in pietra valorizzate da scorci panoramici davvero notevoli, senza contare l’atmosfera autentica che caratterizza tali realtà.

In queste zone, di norma, i prezzi degli immobili sono più contenuti rispetto a quelli che caratterizzano le località costiere ed esiste di solito la possibilità di ottenere metrature più ampie o case con giardino e terreno annessi, una soluzione ideale per coloro che sono amanti della natura.

Una seconda casa in queste località può essere una scelta più “intima”, adatta a chi apprezza più le realtà rurali che quelle mondane e marittime.