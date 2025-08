“Doveva non parlare. Ora scrive poesie.” La storia di Enrico Pagani in dono al sindaco

Il Sindaco Sacchetti riceve l'autore de Il mare che ho dentro

Si è svolto nei giorni scorsi in Municipio l’incontro tra il sindaco Filippo Sacchetti ed Enrico Pagani, autore del libro “Il mare che ho dentro. Le poesie di un giovane”, che nell’occasione ne ha donata una copia al primo cittadino.

Accompagnato dal padre Gualtiero, autore della prefazione al volume, Enrico Pagani ha raccontato al sindaco la genesi della raccolta di poesie – pubblicata per la prima volta nel 2015 e resa recentemente disponibile anche per l’acquisto online – prima di consegnargli personalmente il libro.

Il mare che ho dentro – Doveva morire, doveva esser spastico, non doveva camminare, non doveva parlare, ora invece scrive queste poesie. Le ha scritte in un momento della sua vita in cui ancora non comunicava benissimo, non dormiva e ancora non sapeva se era “Ico” oppure Enrico Pagani. Ora è Enrico Pagani, colui che grazie all'amore dei suoi genitori e di suo fratello Filippo, sta vivendo la battaglia per la sua totale autonomia.