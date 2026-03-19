Doveva scontare oltre 4 anni di carcere: donna 44enne si nascondeva a Rimini. Arrestata

La donna era stata condannata per spaccio e rapina

Il 18 marzo 2026 i carabinieri della Stazione di Meldola, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Rimini, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nei confronti di una donna italiana di 44 anni.

La donna è stata rintracciata nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Rimini al termine di mirati accertamenti condotti dai militari. Nei suoi confronti pendeva un cumulo di pena residua pari a 4 anni, 7 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria di 4.000 euro, derivante da due condanne emesse dal Tribunale di Forlì e dalla Corte d’Appello di Bologna.

I fatti per i quali la 44enne è stata condannata risalgono a due distinti episodi. Il primo all’estate del 2018, quando fu arrestata a Forlì per spaccio di sostanze stupefacenti, rimanendo alcuni giorni in custodia cautelare. Il secondo all’ottobre 2022, quando fu individuata come responsabile di una rapina ai danni di una donna di Meldola, aggredita mentre stava prelevando denaro contante da uno sportello bancomat.

Le indagini, condotte all’epoca proprio dai carabinieri della Stazione di Meldola, avevano permesso di identificarla, denunciarla alla Procura della Repubblica di Forlì e arrivare alla successiva condanna.

Al termine delle formalità di rito svolte dai carabinieri di Meldola e Rimini, la donna è stata trasferita nel carcere di Forlì, dove sconterà il residuo di pena previsto.