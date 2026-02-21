Dramma a Torriana: recuperato dai Vigili del Fuoco il corpo di un 40enne

Il corpo rinvenuto in un’area verde a ridosso della rupe. Inutili i soccorsi, si sarebbe trattato di un gesto volontario

Un 40enne è stato trovato senza vita nella serata di sabato a Torriana, dopo che ne era stata denunciata la scomparsa il giorno precedente.

Il corpo è stato rinvenuto in un’area verde a ridosso della rupe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Novafeltria e Rimini per il recupero della salma e il successivo trasporto in strada. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’identificazione ha permesso di porre fine alle ricerche in corso, che si sono concluse con un tragico epilogo. Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe trattato di un gesto volontario.