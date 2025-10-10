Droga, "lavoro" trovato su Telegram: nello zaino oltre mezzo chilo di hashish

Riminese ventisettenne arrestato a Cesena

Un 27enne di Rimini è stato arrestato a Cesena con oltre mezzo chilo di hashish nello zaino. Il giovane, disoccupato e consumatore abituale, ha raccontato di essere stato “assunto” tramite un canale Telegram dedicato al reclutamento di corrieri della droga.

Secondo quanto emerso in aula, il ragazzo si sarebbe “candidato” online per trasportare stupefacenti in cambio di denaro e di una parte del carico per uso personale. Dopo essere stato selezionato, è partito in treno per Cesena, dove avrebbe dovuto incontrare un autista incaricato di portarlo dal cliente finale.

Il piano è però saltato durante un controllo della polizia locale al parco Malmerendi: gli agenti lo hanno notato aggirarsi con fare nervoso e, dopo averlo fermato, hanno trovato nello zaino circa 530 grammi di hashish.