Droga nascosta nell’auto parcheggiata vicino al condominio, trentenne nei guai

Sequestrate dosi già pronte e una pistola giocattolo

Un 30enne, di origine albanese, è stato arrestato in flagranza a Rimini dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti dell’Antidroga avevano raccolto informazioni su presunte cessioni effettuate dall’uomo utilizzando la propria auto, parcheggiata vicino a un condominio del centro.

Era stato inoltre segnalato un sospetto via vai di persone che si fermavano nello stabile per pochi minuti. Domenica mattina è stato quindi organizzato un servizio mirato di appostamento. Gli investigatori hanno individuato il veicolo e bloccato il sospettato mentre stava armeggiando al suo interno. La perquisizione ha portato al sequestro di circa un chilo di cocaina e di diverse dosi già pronte per la vendita. L’uomo aveva con sé anche una pistola giocattolo, replica di un’arma semiautomatica. Al termine delle operazioni è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.