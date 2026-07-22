Droga nascosta nelle borracce con doppio fondo: nei guai 52enne

Controlli dei Carabinieri di Misano con la Polizia Locale di Riccione e l’unità cinofila: sequestrati oltre 70 grammi di cocaina, marijuana, materiale per il confezionamento e 2mila euro in contanti

Droga nascosta nelle borracce per l'acqua. I Carabinieri di Misano, in collaborazione con la Polizia Locale di Riccione e l'unità cinofila, hanno arrestato un 52enne italiano. L'uomo, già noto, deve rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni cittadini avevano segnalato ai militari movimenti sospetti nella zona nord della città. I Carabinieri hanno fatto dei controlli notando strani spostamenti in bicicletta del 52enne. Giri apparentemente senza senso. Fermato nei pressi della sua abitazione, si è subito mostrato guardingo, nervoso e poco collaborativo. La perquisizione personale e domiciliare ha portato alla luce lo stupefacente. Grazie anche al fiuto del cane dell'unità cinofila si è scoperto che la droga era nascosta in alcune borracce per l'acqua. Modificate e dotate di un doppio fondo, avevano all'interno lo stupefacente. Sono stati trovati e sequestrati oltre 70 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana, materiale per pesare e confezionare il tutto e 2000 euro in contanti. Il 52enne si trova in carcere a Rimini in attesa della convalida del fermo.