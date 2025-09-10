Droni russi violano lo spazio aereo polacco, abbattuti da Varsavia: “Atto di aggressione”

Escalation tra Mosca e Varsavia, mentre Trump sollecita l’Ue a introdurre dazi su India e Cina per spingere Putin a fermare la guerra

Le forze armate polacche hanno abbattuto nella notte almeno dieci droni russi che avevano ripetutamente violato lo spazio aereo nazionale. Varsavia ha definito l’episodio “un atto di aggressione” e il premier Donald Tusk ha avuto un colloquio urgente con il suo omologo olandese Mark Rutte.

Mosca, dal canto suo, ha annunciato di aver intercettato 122 droni ucraini lanciati contro il proprio territorio, rilanciando lo scontro in una guerra sempre più segnata da attacchi aerei e missilistici.

Sul fronte internazionale, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai Paesi dell’Unione europea di imporre dazi fino al 100% contro India e Cina, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la pressione economica su Vladimir Putin affinché ponga fine al conflitto in Ucraina. La proposta, riportata dai media americani, apre un nuovo fronte di dibattito economico e geopolitico.

Oggi a Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronuncerà il suo discorso annuale sullo Stato dell’Unione, atteso come momento chiave di chiarimento sulla posizione comunitaria di fronte alle tensioni internazionali.

In parallelo, la premier Giorgia Meloni riceve a Roma la presidente moldava Maia Sandu, mentre il presidente Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Slovenia, rafforzando i rapporti bilaterali con il Paese vicino.