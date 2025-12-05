Droni sorvolano la base nucleare in Francia: l’artiglieria apre il fuoco per intercettarli

La Gendarmeria conferma “diversi tiri antidrone” contro cinque velivoli non identificati apparsi sulla principale base dei sottomarini nucleari francesi

Una situazione di allerta si è verificata ieri sera sull’Île Longue, la base sottomarina situata nella rada di Brest, all’estremità occidentale della Francia, dove sono schierati i sottomarini lanciamissili della forza di dissuasione nucleare francese.

Secondo quanto riferito da una fonte della Gendarmeria locale, cinque droni non identificati hanno sorvolato il perimetro della base, inducendo le forze di sicurezza a intervenire immediatamente.

Il battaglione di artiglieria marittima responsabile della protezione del sito ha effettuato diversi tiri antidrone per tentare di intercettare gli apparecchi. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’esito delle intercettazioni né sull’origine dei droni.

La presenza di velivoli non autorizzati in un’area così sensibile ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture militari e nucleari francesi, già oggetto in passato di episodi simili. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per determinare la natura della minaccia e individuare eventuali responsabili.