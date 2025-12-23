Parte il conto alla rovescia per il Capodanno più lungo del mondo: Rimini in festa per 50 ore

Da Bennato a Francesca Michielin: una città, mille feste

Manca una settimana al Capodanno più lungo del mondo e Rimini è pronta con un programma lungo oltre 50 ore, punteggiato da due concerti a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato il 29 dicembre e il live di Francesca Michielin il 30 dicembre e dalla pista da ballo diffusa in 10 piazze la notte clou del Capodanno più lungo del mondo.

Una proposta che fa di Rimini una delle dieci piazze più gettonate d’Italia per trascorrere le feste di fine anno, confermando l’appeal turistico di Rimini 365 giorni all’anno.

I dati di Visit Rimini, la dmc del Comune di Rimini che si occupa dell’accoglienza turistica, parlano chiaro: “L’andamento dell’occupazione alberghiera – commenta Marina Lappi di Visit Rimini - nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 evidenzia una distribuzione delle presenze complessivamente omogenea e in linea con gli anni precedenti, con alcuni segnali positivi. Tra gli elementi di maggiore interesse si registra una crescita dell’occupazione anche nella settimana di Natale, con l’aumento anche di clientela straniera. Il momento di massima affluenza resta il Capodanno, che ad oggi raggiunge un tasso di occupazione del 70%

Un risultato positivo, favorito dal format del “Capodanno più lungo”, che propone un programma articolato su più giornate e con artisti molto apprezzati e consente di distribuire i flussi turistici nel tempo, contribuendo a rendere più equilibrata la presenza dei visitatori sull’intero periodo festivo”. E ancora il meglio deve arrivare considerato che il periodo clou delle prenotazioni per il capodanno avviene dal 26 dicembre: “Confidiamo che quest’ultima settimana rappresenti , come di consueto, il periodo cruciale per le prenotazioni alberghiere , grazie anche all’intensa programmazione dello spot sulle tv, trasmesso per tutto il mese di dicembre, puntiamo a raggiungere la piena occupazione per i circa 500 hotel aperti a Rimini”.

Accanto ai buoni dati sull’occupazione alberghiera, si registra una significativa affluenza negli uffici di informazione e accoglienza turistica, accompagnata da numerose richieste telefoniche per prenotazioni last minute e informazioni sui molti eventi in programma per il periodo di Capodanno. Molto positivo anche l’andamento delle esperienze di scoperta della città acquistabili direttamente sul portale VisitRimini.com, che registra un elevato numero di prenotazioni. Tra i prodotti di punta si conferma infine il Rimini Pass, che sta riscuotendo grande interesse anche grazie all’inserimento nei pacchetti di Capodanno: uno strumento pensato per scoprire in autonomia la città e l’entroterra, usufruendo anche dei mezzi pubblici, e vivere il territorio in modo semplice e integrato.

“La città si consolida come destinazione anche per un soggiorno invernale – continua Marina Lappi - alla data odierna, l’avvio del 2026 presenta livelli di occupazione già superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rafforzando le prospettive positive per l’inizio del nuovo anno”.

Edoardo Bennato e Francesca Michielin danno il via all’anteprima del Capodanno

La quattordicesima edizione del Capodanno più lungo inizia la sua lunga maratona con due serate live straordinarie di anteprima in Piazza Malatesta per arrivare già ‘caldo’ alla notte del 31 dicembre.

Il 29 dicembre sarà Edoardo Bennato con la sua band a dare il via alle grandi feste di fine anno. Il cantautore napoletano, il primo a portare il rock e il blues nel cantautorato in Italia, con la sua inconfondibile energia rock e i brani che hanno segnato generazioni porterà sul palco in piazza Malatesta oltre cinquant'anni di musica italiana, tra blues, rock e impegno civile. Un concerto gratuito che promette di far cantare e ballare migliaia di persone con il suo Sono Solo Canzonette Tour 2025 e i classici del suo repertorio, le canzoni sempre attuali che lo hanno reso celebre e amato dal suo pubblico.

Il 30 dicembre sarà la volta di Francesca Michielin, una delle voci più versatili e innovative del panorama musicale italiano contemporaneo. “Sono davvero contenta di partecipare al Capodanno più lungo del mondo – commenta Francesca Michielin - insieme al pubblico di Rimini e trascorrere insieme una serata all’insegna della musica. La scaletta sarà molto intensa e variegata: canteremo, balleremo e condivideremo emozioni e ricordi sulle note di alcuni dei miei brani più celebri e dei singoli estratti dal mio nuovo EP “Anime”. Una fantastica band tutta al femminile -formata da Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis- mi accompagnerà in questa serata, rendendo ancora più calda e speciale l’atmosfera di una città meravigliosa come Rimini."

Un concerto che unisce pop raffinato, testi profondi e una presenza scenica magnetica e che sarà aperto dalle 20,30 da un pre show d’eccezione a cura dei talent di Discoradio, Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari, che scalderanno il pubblico in attesa dell’esibizione dell’artista.

Il 31 dicembre la grande pista da ballo diffusa con 10 feste in 10 spazi fra centro e mare

E si arriva così al 31 dicembre con una intera città che sale in consolle fra DJ Rotation e piste da ballo per trasformarsi in un unico, grande, dancefloor diffuso con 10 feste in 10 spazi diversi, illuminati dalla suggestiva magia dell'Incendio al Castello alla Rocca malatestiana, con 2 repliche dopo la mezzanotte. Un capodanno che dal centro storico arriva al mare d’inverno con la Liscio Street Parade ‘New Year edition’ che trasformerà il Belvedere di piazzale Kennedy in una grande balera a cielo aperto con protagoniste Orchestre, dj e scuole di ballo.

In centro storico i deejay che ruoteranno sono vere e proprie leggende del clubbing, spesso riunite sotto l'egida del Paradiso di Rimini, uno dei locali che ha fatto la storia delle discoteche, o delle radio di cui sono diventati veri e propri protagonisti.

In Piazza Cavour, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, radio ufficiale del Capodanno di Rimini, accompagnerà il countdown verso il 2026 con Roberta Lanfranchi e il Discoradio Party con i talent Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari insieme a dj storici della scena riminese e nazionale come Gianni Morri, Max Padovani e Paolo Nhe e al violinista Mark Lanzetta.

Piazza Malatesta sarà il palco degli eventi speciali: con il suggestivo sfondo di Castel Sismondo, saliranno in consolle Maurizio Nari pilastro della musica house e dance, Stefano Gambarelli, Gippo e la dj e performer Jadi.

Tutti i deejay ruoteranno tra Piazza Cavour e piazza Malatesta facendo così ascoltare il proprio genere a tutto il pubblico.

La musica si diffonderà nei luoghi della cultura come onde concentriche. L’energia della festa e l’elettricità della notte tornano a illuminare il giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città con RIMINI ELECTRIQUE, l’evento di Capodanno curato dal collettivo Acido Domingo. Per l’edizione 2025, il programma musicale vedrà alternarsi in consolle Ferrari, DJ e produttore milanese; Enrico Rosica, fondatore del progetto Club 4.6; e Acido Domingo Soundsystem, aka Feola & Colonna, per un viaggio sonoro che accompagnerà la città nel nuovo anno. L’atmosfera sarà arricchita da una scenografia visiva, che interpreterà l’identità Acido Domingo all’interno del contesto museale, trasformando lo spazio in un luogo dove musica, arte e comunità si incontrano. Un’esperienza coinvolgente e aperta a tutti, per accogliere il 2026 sotto il segno della musica elettronica e della cultura contemporanea.”

Il Rimini Jazz Club in perfetto stile Cotton Club torna nella Sala Ressi del Teatro Galli per iniziare l'anno immersi nella magia e nel fascino degli anni ’30 fra scintillii e balli sfrenati. Le note e le danze latine con la musica dal vivo del gruppo Septeto Guarachando con Grancaribe Rimini e dj set con Rafael Nunez tornano al Teatro degli Atti, mentre la musica classica con il Brindisi d’arte in musica a cura di Rimini Classica risuonano al Museo della Città. I più grandi successi del pop in versione acustica saranno protagonisti di Pop History fra i mosaici della Domus del chirurgo con Michele Tani (voce e pianoforte) e Alessandro Pagliarani (sax) mentre i surreali e unici ritratti di Enrico De Luigi immortaleranno una notte memorabile nelle sale del Palazzo del Fulgor. In cineteca, alla Gambalunga, Rimini rende omaggio al fotografo Marco Pesaresi con la proiezione di "Il granchio nudo", un documentario che ne ripercorre la vita e la carriera attraverso testimonianze, mentre ai Palazzi d’arte viene prorogata al 6 gennaio la mostra ‘Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”.

Teatro Galli, Domus, Palazzi d’arte e Museo della città, Palazzo del Fulgor e cortile della Biblioteca saranno aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 3 di notte per accogliere i viandanti del Capodanno della cultura.

Novità di quest’anno: piazza Tre Martiri e l’area eventi del Settebello che si animano con due feste speciali. L’area dei portici, nei pressi dell'Orologio in piazza Tre Martiri, diventa un nuovo punto di aggregazione musicale per la notte di San Silvestro. Una programmazione musicale non-stop, a partire dall'ora dell'aperitivo, che proseguirà fino a tarda notte, con quattro DJ a rotazione, che si alternano su due postazioni sonore. Mentre l’area eventi Settebello, in via Roma, propone un cenone accompagnato dalla musica di Miami & The Groovers, con Lorenzo Semprini alla voce, chitarra e armonica, Marco Ferri alla batteria, Alessio Raffaelli a piano, organo e fisarmonica, Beppe Ardito alla chitarra e voce e Francesco Pesaresi al basso e cori. A seguire, selezioni musicali di Dj Ursus

Grande novità di quest'anno: il liscio, dopo il grande successo di quest’estate, tornerà protagonista in Piazzale Kennedy per la prima volta il 31 dicembre con la Liscio Street Parade ‘New Year edition’ con Santa Balera, Alluvionati del Liscio e la rockstar del liscio Roberta Cappelletti con la sua la grande orchestra. Protagonista assoluto sarà il liscio e tutte le sue evoluzioni contemporanee, capace di coinvolgere un pubblico trasversale tra generazioni e culture, un format originale e festoso che unisce la potenza della musica delle orchestre dal vivo, le coreografie dei ballerini delle scuole di ballo, e il ritmo dei dj set di disco-liscio, restituendo sempre nuovi stimoli alla tradizione, con i fuochi d'artificio a scandire la mezzanotte sul mare, grazie all’organizzazione di Materiali Musicali e delle Sirene Danzanti.

Il programma completo nel dettaglio

ANTEPRIMA DI CAPODANNO

lunedì 29 dicembre 2025

Rimini, Piazza Malatesta

Edoardo Bennato in concerto

Sono Solo Canzonette Tour 2025 per l'Anteprima del Capodanno più lungo del mondo

Inizio concerto ore 21.15. Ingresso libero



martedì 30 dicembre 2025

Rimini, Piazza Malatesta

Ore 20,30 Pre-show a cura dei talent di Discoradio, Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari, che scalderanno il pubblico in attesa dell’esibizione dell’artista.

ore 21,15

Francesca Michielin in concerto

Ingresso libero

31 dicembre a Rimini

Piazza Malatesta



Aprono la serata i giovani performer della Rimini Dj Academy, che scaldano l'atmosfera con i loro set dalle ore 18:30.



Dj Rotation

La consolle è affidata a una DJ rotation d'eccezione, che vede alternarsi i dj più famosi delle discoteche riminesi. Saliranno in consolle per salutare il nuovo anno: Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier accompagnati dal violinista Mark Lanzetta. Orario: 22:30 - 03:00



Castel Sismondo

Incendio al Castello

Spettacolo di fuochi e luci, un momento straordinario tra magia e sogno che attenderà il pubblico per due diverse repliche. Ore 00.30 e 02.00.



Piazza Cavour



Aprono la serata i giovani performer della Rimini Dj Academy, che scaldano l'atmosfera con i loro set dalle ore 18:30.



Dj Rotation

con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier accompagnati dal violinista Mark Lanzetta. Orario: 22.30 – 23.30



RDS 100% GRANDI SUCCESSI

A traghettare Rimini nel 2026 saranno la simpatia e l’energia musicale di Roberta Lanfranchi, amatissima voce di RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Non solo, il palco di Piazza Cavour sarà animato dalla carica di Discoradio, emittente del gruppo RDS che farà ballare il pubblico con l’energia del Discoradio Party firmato Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari.

Ore 23.30-01.00



Dj Rotation

con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier accompagnati dal violinista Mark Lanzetta. Orario: 01.00 – 03.00

Teatro Galli, Sala Ressi

Rimini Jazz Club All Swing Stars

Una Notte di San Silvestro in perfetto stile Cotton Club nella splendida cornice della Sala Ressi, ambientazione ideale per rivivere l’affascinante atmosfera dei jazz club degli anni ruggenti. Orario: dalle ore 23.00 alle 02.00. Ingresso libero



Teatro degli Atti

“RAICES LATINAS”

Le origini della musica e danze latine con la musica dal vivo del gruppo Septeto Guarachando, balli e animazione con Grancaribe Rimini e dj set con Rafael Nunez.

Orario dalle 22. Ingresso libero



Museo della città

Brindisi d’arte in musica

La musica incontra l’arte con il Concerto del Trio Orpheus, a cura di Rimini Classica.

Si esibiscono il tenore Gianluca Pasolini, alla viola Aldo Maria Zangheri e all’arpa Monica Micheli. A seguire il tradizionale brindisi di mezzanotte.

Orario: 22.30 - 24.00 - Ingresso gratuito su prenotazione (+39 0541 793851 per info e prenotazioni dal martedì alla domenica 10-13 / 16-19).



Domus del chirurgo

Musica tra i Mosaici

POP HISTORY

Un viaggio tra i più grandi successi del pop in versione acustica, con Michele Tani (voce, pianoforte) e Alessandro Pagliarani (sax)

Orario: dalle 23.00 Ingresso libero



Palazzo del Fulgor

Ritratti di fine anno: sessione fotografica di ritratti di Enrico De Luigi

Nelle sale del Palazzo del Fulgor è possibile diventare protagonisti di uno speciale set fotografico d’autore realizzato dal fotografo Enrico De Luigi.

Orario: dalle 22.00 Ingresso libero

Ala Moderna, Museo della città

Rimini Electrique

Un evento che trasforma l’Ala Nuova del Museo in uno spazio vivo e pulsante tra dj set e luci, pensato per celebrare l’arrivo del nuovo anno con creatività e coinvolgimento.

Da mezzanotte in poi. Ingresso libero

Piazzale Kennedy, Marina Centro

Liscio Street Parade - New Year Edition

La grande tradizione del liscio romagnolo incontra le nuove generazioni a due passi dal mare, trasformando il Belvedere in una grande balera a cielo aperto con protagoniste con le orchestre Santa Balera, Alluvionati del Liscio e Roberta Cappelletti, le scuole di ballo e il ritmo dei dj set

di disco-liscio. Fuochi d’artificio di mezzanotte sul mare.

Orario: dalle 21.30 Ingresso libero



Biblioteca Gambalunga, Cineteca

Il Granchio nudo

Proiezione del film in omaggio a Marco Pesaresi. Un documentario che ne ripercorre la vita e la carriera attraverso testimonianze. Orario: due spettacoli serali a cavallo dell’anno nuovo, alle ore 21.30 e alle 00.30. Il 1° gennaio: proiezione pomeridiana alle ore 16.30. Ingresso libero



Teatro Galli, Domus e Museo della città, Palazzo del Fulgor, Palazzi dell’Arte, Cortile della Biblioteca e cineteca

Il Capodanno della Cultura

Musei e luoghi della cultura aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 3 di notte per accogliere i viandanti di Capodanno

E ancora...



Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162

Capodanno al Fulgor

Nel cinema di Fellini si festeggia l'arrivo del 2026 con uno dei film proposti nelle sale cinematografiche per Natale in un’unica proiezione in prima serata (ore 21.45).

Al termine del film, brindisi di mezzanotte per salutare l’anno che se ne va e accogliere il nuovo. Scoccata la mezzanotte, sul grande schermo una seconda proiezione speciale a partire dalle ore 00:30 che accompagnerà i primi istanti del nuovo anno, immersi nelle storie, nelle luci e nelle emozioni del grande cinema.

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

Rimini, Piazza Tre Martiri

Capodanno sotto i Portici

L’area dei portici, nei pressi dell'Orologio in piazza Tre Martiri, diventa un altro punto di aggregazione musicale per la notte di San Silvestro. Una programmazione musicale non-stop, a partire dall'ora dell'aperitivo, che proseguirà fino a tarda notte, con quattro DJ a rotazione, che si alternano su due postazioni sonore. Il viaggio musicale spazierà attraverso generi selezionati, passando dalle vibrazioni del Funky ai ritmi della House, fino ad includere le sonorità più ricercate della musica elettronica. Organizzato in collaborazione tra gli storici locali Spontaneo e Caffè Centrale, l'evento trasformerà l'area dei portici in un altro angolo di musica e festa per i viandanti della notte più lunga dell'anno.

Ingresso libero

Area Settebello, via Roma, 70

Capodanno all'Area Eventi Settebello a7b

Dalle 20.30 prende il via il cenone accompagnato dalla musica di Miami & The Groovers, con Lorenzo Semprini alla voce, chitarra e armonica, Marco Ferri alla batteria, Alessio Raffaelli a piano, organo e fisarmonica, Beppe Ardito alla chitarra e voce e Francesco Pesaresi al basso e cori. A seguire, selezioni musicali di Dj Ursus per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 1787403 www.facebook.com/areasettebello