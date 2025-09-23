Droni su Copenaghen e Oslo, aeroporti chiusi per ore

Decine di voli cancellati. Zelensky accusa Mosca: "Nuova violazione russa"

Caos nei cieli del Nord Europa: gli aeroporti di Copenaghen e Oslo sono rimasti chiusi per alcune ore dopo che droni di grandi dimensioni hanno sorvolato le aree circostanti, costringendo le autorità a sospendere il traffico aereo.

Secondo le informazioni diffuse, si contano decine di voli cancellati e numerosi altri deviati su scali alternativi, con ripercussioni che potrebbero proseguire anche nella giornata di oggi.

«I droni non sono stati abbattuti, sono scomparsi da soli», ha dichiarato la polizia danese, che ha avviato una collaborazione con le autorità norvegesi per verificare se i due episodi possano essere collegati.

Sul fronte politico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha puntato il dito contro Mosca, definendo l’episodio «una nuova violazione russa». Le autorità danesi e norvegesi, tuttavia, non hanno confermato né smentito questa ipotesi, mantenendo il massimo riserbo sulle indagini in corso.