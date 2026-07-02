Ducati compie 100 anni: Misano si accende per la grande festa mondiale

Da Bagnaia a Márquez: le stelle Ducati pronte a infiammare il WDW 2026

Misano World Circuit è pronto ad aprire le porte a una nuova edizione del World Ducati Week, l'evento più atteso dalla grande community Ducati e che, da ormai molti anni, ha trovato nella Riviera Romagnola la sua casa naturale.

L’edizione 2026 è pronta a lasciare il segno perché celebrerà i 100 anni della Casa di Borgo Panigale.

Da domani a domenica 5 luglio il circuito ospiterà migliaia di motociclisti e appassionati da tutto il mondo, pronti a vivere un programma ricco di attività in pista e nel paddock, incontri con i piloti Ducati, spettacoli, test ride, esposizioni e momenti dedicati alla condivisione della passione per le due ruote.

Tra gli appuntamenti più spettacolari la quarta edizione della Lenovo Race of Champions, che vedrà sfidarsi i piloti Ducati della MotoGP Marc Márquez e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) insieme a Michele Pirro (Ducati MotoGP Test Rider), Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Álex Márquez e Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing Team) ed i protagonisti della Superbike, a cominciare da Nicolò Bulega e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati Team). Le prove libere e le qualifiche andranno in scena sabato 4 luglio, mentre la gara ufficiale è in programma domenica 5 luglio alle ore 12:00.

Altri momenti da non perdere sono la tradizionale parata, uno dei riti immancabili del WDW in programma nel tardo pomeriggio di domani che si concluderà con il Ducati Beach Party al Samsara di Riccione e poi, sabato sera, la grande festa dei 100 anni Ducati che trasformerà la pista nel palcoscenico di un grande show: campioni leggende e tutta la community dei Ducatisti si ritroveranno per celebrare insieme un secolo di storia della Casa di Borgo Panigale in una serata ricca di emozioni.

Il World Ducati Week rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario del Misano World Circuit, capace di valorizzare appieno la vocazione polifunzionale dell'impianto, che ancora una volta si trasformerà in un grande parco dedicato al motorsport e all'intrattenimento.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a tutti i Ducatisti che, ancora una volta, hanno scelto Misano per vivere la loro grande festa – le parole del Managing Director del Misano World Circuit, Andrea Albani –. Il rapporto che lega il nostro circuito a Ducati è solido, profondo e si è consolidato negli anni attraverso una collaborazione che ha contribuito a fare del World Ducati Week un evento unico nel panorama internazionale. Misano è diventata la casa di questa manifestazione anche grazie alla capacità del circuito di adattarsi a esigenze organizzative sempre nuove, mettendo a disposizione spazi e servizi che consentono di vivere un'esperienza a 360 gradi. Ma il valore del World Ducati Week va ben oltre i confini del circuito: la manifestazione genera una ricaduta importante per tutto il territorio, coinvolgendo operatori, istituzioni e comunità locali. Anche quest'anno la stretta sinergia con il territorio permetterà ai tanti ospiti di respirare l'atmosfera della festa non solo all'interno del Misano World Circuit, ma in tutta la Riviera, rendendo questo appuntamento un patrimonio condiviso".