Due Cuori, un Tandem e un tuffo da eroe: premiati dal Rotary a Riccione

Giugliano e Cursi ricevono il riconoscimento per atti di coraggio e generosità, tra cui il salvataggio di una bambina e la donazione di un rene

Si è svolta presso l’Hotel Atlantic di Riccione una serata di particolare rilevanza per il Rotary Club Riccione Perla Verde, durante la quale il presidente Floriano Semprini ha consegnato due riconoscimenti “Amico di Paul Harris”, la più alta onorificenza attribuita dal Club a persone che si sono distinte per impegno verso gli altri e senso civico.

A riceverli sono stati Giovanni Giugliano, appuntato dei carabinieri, e Giovanna Cursi, entrambi protagonisti di gesti che hanno suscitato grande apprezzamento nella comunità.

Giovanni Giugliano, libero dal servizio, si è tuffato nelle acque del porto di Riccione per soccorrere una bambina disabile caduta in mare insieme alla sedia a rotelle. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze gravi, dimostrando grande senso del dovere e presenza di spirito.

Giovanna Cursi ha invece scelto di donare un rene al marito Maurizio Vanucci, compiendo un atto di generosità che ha permesso di salvargli la vita. Insieme hanno successivamente promosso il progetto “Due Cuori, un Tandem”, attraverso il quale percorrono l’Italia in bicicletta per diffondere la cultura della donazione degli organi e sostenere la ricerca medica.

Durante la cerimonia, il presidente Floriano Semprini ha sottolineato come “il Rotary riconosce in questi gesti l’essenza più alta del servire: mettere al centro la persona, la dignità della vita e l’impegno verso gli altri, anche quando non si è chiamati a farlo”.

Alla serata hanno partecipato autorità rotariane, soci e rappresentanti delle istituzioni locali, in un clima di forte partecipazione e commozione. Il conferimento dei distintivi Paul Harris Fellow ha voluto essere non solo un tributo di riconoscenza, ma anche un invito a continuare a ispirare la comunità con esempi concreti di altruismo e solidarietà.