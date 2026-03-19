Due furti in due giorni: 55enne patteggia 18 mesi e lascia il carcere

Bar e ristoranti nel mirino: doppia tentata spaccata

Un 55enne napoletano ha patteggiato un anno e sei mesi di carcere per due tentati furti aggravati commessi a gennaio in città. L’uomo, difeso dall’avvocata Sofia Tosi dello studio legale Caroli, è stato scarcerato con obbligo di dimora in provincia di Rimini e permanenza in casa dalle 20 alle 7. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Margherita Brunelli.

Il primo episodio in un bar di viale Pascoli, dove il rumore nel forzare ingressi e lucchetti ha allertato i residenti. Due giorni dopo, nuovo arresto in un ristorante sul lungomare Di Vittorio mentre tentava di rubare merce, trovato con arnesi da scasso.

Dopo i primi provvedimenti cautelari (tra cui obbligo di dimora e firma), non rispettati, l’uomo era finito in carcere per circa un mese prima della definizione del processo.