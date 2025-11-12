Due giovani marignanesi sul podio nazionale del Brazilian Jiu-Jitsu

Ricevuti in Comune Domenico Buono e Samuele Cinquilli

La sindaca Michela Bertuccioli, il vicesindaco e assessore allo sport Nicola Gabellini, l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani e il consigliere con delega alle attività sportive Lorenzo Bartolini hanno accolto in Comune il giovane marignanese Domenico Buono, atleta del Jacarè Team di Cattolica, insieme all’allenatore Vinicius Bamberg Nogueira Reis e al compagno di squadra Samuele Cinquilli, per congratularsi del successo ottenuto a Roma il 18 ottobre scorso al campionato nazionale trofeo Brazilian Jiu-Jitsu, disciplina di origine giapponese sviluppata in Brasile negli anni Venti del Novecento.

Domenico ha conquistato un doppio oro, il primo nella categoria 70 kg fascia blu e l’altro nella categoria peso assoluto fascia blu. Ottima performance anche per il marignanese Samuele Cinquilli, che ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria 64 kg fascia bianca.

Buono, che ha 19 anni, pratica il Brazilian Jiu-Jitsu da quando ne aveva 15, mentre Cinquilli, classe 2004, da appena 8 mesi. Alla competizione hanno partecipato oltre 900 atleti, rappresentanti di 60 squadre provenienti da tutta Italia, confermando il valore dell’impresa dei due giovani marignanesi e la qualità del lavoro svolto dal loro team e dagli allenatori.