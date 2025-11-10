Due incontri per imparare a gestire denaro e risorse personali

Il percorso gratuito, promosso da Comune e Mondo Donna Onlus, si svolge il 15 e 22 novembre

Sabato 15 novembre prenderà il via il corso “Il valore del sé. Ripartire dall’autonomia economica: un percorso di educazione finanziaria e consapevolezza economica”, rivolto alle donne. L’iniziativa è promossa dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, in collaborazione con il Centro antiviolenza Mondo Donna Onlus.

Il percorso formativo si inserisce in un’ottica di prevenzione della violenza e di promozione dell’autonomia e dell’autodeterminazione, valorizzando la consapevolezza economica come elemento chiave per costruire libertà e indipendenza. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e si svolgeranno in due giornate, il 15 e il 22 novembre, dalle 15 alle 17, presso la Sala del Consiglio comunale (viale Vittorio Emanuele II, 2).

L’iniziativa rientra nel progetto “Outwork – azioni di capacitazione economico-lavorativa per donne in uscita dalla violenza”, organizzato da Mondo Donna Onlus e propone un percorso teorico-pratico di empowerment economico.

“Guardarsi dentro, guardare il proprio denaro” è il titolo del primo incontro, in programma venerdì 15 novembre: un laboratorio introduttivo che guiderà le partecipanti nell’osservazione del proprio bilancio personale. Attraverso esercizi di visualizzazione e una mappatura guidata delle entrate e delle uscite, il percorso aiuterà a individuare i propri obiettivi di risparmio e a rafforzare la consapevolezza economica come strumento di autonomia.

L’appuntamento del 22 novembre, “Coltivare il risparmio, gestire le risorse”, sarà dedicato all’elaborazione di strategie pratiche di risparmio e alla scoperta di strumenti di gestione finanziaria accessibili e sostenibili. Attraverso un’esercitazione pratica, le partecipanti potranno mettere subito in campo quanto appreso nel corso dei due appuntamenti.

La partecipazione al corso è gratuita.

Iscrizioni via Google Form

Per informazioni: Centro antiviolenza, cell. 335 766150