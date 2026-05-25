Due LIM donate al Valloni 2: tecnologia e memoria al servizio degli anziani
Il Rotary Club Rimini consegna due lavagne interattive alla Casa Residenza Anziani per attività cognitive e multisensoriali
Il Rotary Club Rimini ha donato due Lavagne Interattive Multimediali (LIM) alla Casa Residenza Anziani Valloni 2, nell’ambito del progetto “LIM – Laboratorio Interattivo per la Mente” realizzato con la Cooperativa Elleuno, che gestisce la struttura in regime di accreditamento con Il SSN.
Le nuove tecnologie saranno utilizzate per attività di stimolazione cognitiva e multisensoriale rivolte agli ospiti della struttura, dove circa il 75% dei residenti presenta forme di decadimento cognitivo.
Le LIM permetteranno laboratori interattivi basati su immagini, musica, giochi e percorsi di reminiscenza, con l’obiettivo di migliorare benessere emotivo, partecipazione e relazioni sociali. Il progetto prevede anche la formazione del personale.
«Sostenere il Valloni significa sostenere una parte fragile della nostra comunità», afferma il presidente del Rotary Club Rimini, Stefano Santucci.
La coordinatrice della struttura, Gabriella Bagnolini, sottolinea come le LIM diventeranno “finestre sul mondo” capaci di coinvolgere attivamente anche gli anziani con maggiori difficoltà cognitive.