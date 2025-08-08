Due minorenni seguite in ascensore e violentate nel Milanese

Arrestato un 40enne: violenze avvenute in un appartamento a Sesto San Giovanni

Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina ai danni di due ragazze minorenni. I fatti si sono verificati a Sesto San Giovanni, comune dell’area metropolitana di Milano.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri, l’uomo avrebbe seguito le due giovani all’interno dell’ascensore del loro condominio. Una volta giunto davanti all’appartamento, le avrebbe minacciate con un cacciavite, costringendole ad aprire la porta di casa. All’interno dell’abitazione, l’aggressore avrebbe abusato di loro ripetutamente, obbligandole anche a consumare alcolici.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato al fermo del sospettato, che è stato condotto in carcere. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e per garantire pieno supporto alle vittime.