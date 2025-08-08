Due musei di Montescudo-Montecolombo sulla piattaforma “Musei Italiani”

Completato con successo l’iter per l’inserimento nella piattaforma del Ministero della Cultura

Il Museo Etnografico di Valliano e il Museo della Linea Gotica Orientale di Trarivi sono entrati a far parte della piattaforma nazionale "museiitaliani.it", promossa dal Ministero della Cultura.

La direzione dei musei comunali, guidata dalla dott.ssa Federica Foschi, ha curato le fasi prodromiche legate ad accreditamento ufficiale, compilazione e aggiornamento delle informazioni generali, profilazione degli utenti abilitati a operare sulla piattaforma e, infine possibilità di arricchire la scheda del museo con contenuti aggiuntivi. L’intera procedura si è svolta attraverso il Sistema museale regionale.

I due musei comunali di Montescudo-Monte Colombo sono tra i 9 su 127 musei non statali dell'Emilia-Romagna, che hanno completato con successo l’iter, diventando visibili sia sul sito ufficiale della piattaforma nazionale “museiitaliani.it”, sia sulla app dedicata "Musei Italiani".

La APP e la piattaforma Musei Italiani sono stati sviluppati grazie ai fondi del PNRR.

Rappresentano un importante strumento per migliorare l’accessibilità del patrimonio culturale italiano, e rientrano nel “Progetto Ad Arte”, volto a favorire l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale nei luoghi della cultura.

L’app ufficiale, gratuita e certificata, è disponibile per dispositivi iOS su App Store e Android su Google Play, in italiano e inglese