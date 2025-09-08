Due operai morti sul lavoro a Torino e nel Catanese

Incidente mortale in un cantiere a Torino e tragedia a Riposto: entrambi gli operai sono precipitati, perdendo la vita sul colpo

Due vittime sul lavoro nella mattinata di oggi. A Torino, un operaio di 69 anni di origini egiziane è morto e un altro è rimasto ferito dopo la caduta del cestello di una gru. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato mentre era impegnato nelle operazioni di cantiere. Nella stessa via, alcuni anni fa, tre montatori persero la vita in circostanze simili precipitando da 40 metri durante l’assemblaggio di una torre edile.

Un altro incidente si è verificato a Riposto, in provincia di Catania, dove un operaio quarantenne è deceduto sul colpo dopo una caduta durante il lavoro.

Le autorità competenti hanno avviato indagini per accertare le dinamiche degli incidenti e le eventuali responsabilità.