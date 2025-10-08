Due ori per Vanessa Maffucci al campionato mondiale di trucco permanente

La professionista di San Giovanni in Marignano conquista il primo posto nelle categorie “labbra effetto rossetto” ed “eyeliner sfumato”, guadagnando l’accesso alla finale mondiale in Turchia

La dermopigmentista Vanessa Maffucci, professionista con oltre 19 anni di esperienza nel settore del trucco permanente, conquista il primo posto al Campionato WULOP Svizzera 2025 in ben due categorie del prestigioso concorso, ovvero nelle categorie:

- labbra effetto rossetto

- eyeliner sfumato.

Due riconoscimenti di altissimo valore tecnico, ottenuti in una competizione tra le più autorevoli e selettive del settore a livello internazionale.

Un risultato straordinario che apre le porte alla finale mondiale WULOP 2025, "World Universal League of Permanent Make Up", che è la più importante competizione mondiale nel campo del trucco permanente e della dermopigmentazione, che si terrà in Turchia, dove la talentuosa artista rappresenterà l’Italia e la Svizzera con la squadra di Vika Academy.

Il WULOP è un campionato che premia l’eccellenza nella formazione e nell’esecuzione del trucco permanente. Organizzato secondo rigorosi standard internazionali, il concorso vede sfidarsi squadre di artisti formati da Trainer certificati, con l'obiettivo di selezionare il miglior team nazionale che accederà alla finale mondiale in Turchia a fine ottobre, dove si confronteranno i vincitori di oltre 80 paesi.

Ogni squadra partecipa con 5 operatori, uno per ciascuna delle categorie previste dal regolamento. La selezione avviene a discrezione del Trainer, tra i migliori allievi o collaboratori dell’Accademia.

Vanessa Maffucci ha saputo distinguersi in un contesto altamente competitivo, dimostrando padronanza tecnica, sensibilità artistica e attenzione maniacale ai dettagli. Il suo lavoro ha convinto la giuria internazionale, portandola alla vittoria in due delle cinque categorie chiave, un traguardo riservato a pochissimi.

Vanessa non è nuova ai podi internazionali:

Campionessa Italiana di Eyeliner Sfumato – WULOP Italia 2024

Prima classificata – WULOP Svizzera 2025 (Labbra effetto rossetto & Eyeliner sfumato)

Secondo posto – WULOP Belgio 2022 (categoria Eyeliner Sfumato)

Terzo posto – WULOP Italia 2021 (categoria Eyeliner Sfumato)

Operatrice e Trainer ufficiale della prestigiosa Vika.Academy, Vanessa insegna tecniche avanzate di trucco permanente in tutta Italia. La sua sede principale si trova a San Giovanni in Marignano (RN), ma i suoi lavori e corsi sono richiesti in numerose città italiane.

> “Questi risultati sono il frutto di tanto studio, costanza e disciplina. Ogni competizione è un’occasione per crescere e per rappresentare al meglio la professionalità italiana nel mondo del trucco permanente.

Il mio obiettivo primario è ispirare le colleghe a credere nei propri sogni, a non mollare mai per ottenere ciò che si desidera”,

afferma Vanessa Maffucci.

Con la vittoria al WULOP Svizzera, Vanessa conferma la sua eccellenza tecnica e la sua dedizione nell’arte della dermopigmentazione, portando ancora una volta l’Italia ai vertici del panorama internazionale del trucco permanente.