Due serate nel Montefeltro tra sapori e tradizione

Hpno Somatic Onlus e Distretto Enogastronomico Montefeltro Storico organizzano eventi di valorizzazione dei prodotti locali a San Sisto e Sassocorvaro

L'Associazione "Hpno Somatic Onlus" e il" Distretto Enogastronomico Montefeltro Storico per la valorizzazione dei prodotti del territorio", organizzano due serate per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Giovedì 4 dicembre alle ore 20:00 al ristorante da Emilio a San Sisto e venerdì 12 dicembre al ristorante le Contrade di Sassocorvaro.

Al ristorante da Emilio si potrà gustare il seguente menù: con prenotazione obbligatoria al 377/5171342

Antipasto

Minestrina di San Sisto con lenticchie, ceci e funghi.

Crostini con formaggio dell'azienda agricola Soru e il miele di San Sisto Agostini

Crostini verdi e rosso e salumi del Montefeltro.

Primo

Ravioli con funghi e mascarpone.

Secondo

Pizza a lievitazione 48 ore a spicchi speciali.

Dessert

Dolce della casa.

Vini az. Lucarelli.

Acqua e caffè

€ 23,00

Mentre al ristorante Le Contrade di Sassovorvaro, sempre su prenotazione al 339/2709199, si potrà degustare il seguente menù

Antipasto

Tagliere con salumi del Montefeltro e formaggi azienda agricola Cau e Spada e Camporesi con confettura e crostolo.

Crostoni di pane abbrustolito al forno con farciture a base di prodotti di stagione.

Insalatina di finocchi, arance con semi di papavero disidratati delle nostre campagne.

Primo

Gnocchetti gialli alle patate rosse di Montecopiolo al ragù bianco di cinghiale o mascarpone radicchio e salsiccia.

Secondo

Costine di suino marinate alla paprika dolce e erbette aromatiche della macelleria Penserini cotte a bassa temperatura accompagnate da cipolle caramellate.

Erbe di campo ripassate in padella.

Dessert

Mascarpone

Vini

Verdicchio di Matelica DOC Azienda Colpaola

Ladron Colli Pesaresi Sangiovese DOC, azienda DeLeyva.

Acqua e caffè

€ 35,00

Entrambe le serate saranno presentate da Otello Renzi Eno-gastronomo e Sommelier.

Ad ogni coppia un libro in omaggio.

Ballante