Due serate nel Montefeltro tra sapori e tradizione
Hpno Somatic Onlus e Distretto Enogastronomico Montefeltro Storico organizzano eventi di valorizzazione dei prodotti locali a San Sisto e Sassocorvaro
L'Associazione "Hpno Somatic Onlus" e il" Distretto Enogastronomico Montefeltro Storico per la valorizzazione dei prodotti del territorio", organizzano due serate per la valorizzazione dei prodotti del territorio.
Giovedì 4 dicembre alle ore 20:00 al ristorante da Emilio a San Sisto e venerdì 12 dicembre al ristorante le Contrade di Sassocorvaro.
Al ristorante da Emilio si potrà gustare il seguente menù: con prenotazione obbligatoria al 377/5171342
Antipasto
Minestrina di San Sisto con lenticchie, ceci e funghi.
Crostini con formaggio dell'azienda agricola Soru e il miele di San Sisto Agostini
Crostini verdi e rosso e salumi del Montefeltro.
Primo
Ravioli con funghi e mascarpone.
Secondo
Pizza a lievitazione 48 ore a spicchi speciali.
Dessert
Dolce della casa.
Vini az. Lucarelli.
Acqua e caffè
€ 23,00
Mentre al ristorante Le Contrade di Sassovorvaro, sempre su prenotazione al 339/2709199, si potrà degustare il seguente menù
Antipasto
Tagliere con salumi del Montefeltro e formaggi azienda agricola Cau e Spada e Camporesi con confettura e crostolo.
Crostoni di pane abbrustolito al forno con farciture a base di prodotti di stagione.
Insalatina di finocchi, arance con semi di papavero disidratati delle nostre campagne.
Primo
Gnocchetti gialli alle patate rosse di Montecopiolo al ragù bianco di cinghiale o mascarpone radicchio e salsiccia.
Secondo
Costine di suino marinate alla paprika dolce e erbette aromatiche della macelleria Penserini cotte a bassa temperatura accompagnate da cipolle caramellate.
Erbe di campo ripassate in padella.
Dessert
Mascarpone
Vini
Verdicchio di Matelica DOC Azienda Colpaola
Ladron Colli Pesaresi Sangiovese DOC, azienda DeLeyva.
Acqua e caffè
€ 35,00
Entrambe le serate saranno presentate da Otello Renzi Eno-gastronomo e Sommelier.
Ad ogni coppia un libro in omaggio.
