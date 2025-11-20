Due vicende scuotono l’Italia: il caso Sempio a Garlasco e l’omicidio della 23enne a San Paolo Bel Sito

Tra nuove indagini e tragedie familiari, emergono testimonianze e dinamiche che interrogano opinione pubblica e inquirenti

Due episodi distinti ma entrambi drammatici hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica nelle ultime ore: da un lato la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, che vede nuovamente coinvolto Andrea Sempio; dall’altro, l’omicidio di una giovane donna di 23 anni a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, uccisa dal fratello che avrebbe poi mostrato il corpo alla madre tramite videochiamata.

Il caso Sempio: “Sento accanimento ma spero sia in buona fede”

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato di percepire un forte “accanimento” nei suoi confronti. Sostiene di vivere da tempo «come ai domiciliari» a causa dell’attenzione investigativa e mediatica che lo accompagna dal riaprirsi del caso. Nonostante ciò, ha affermato di sperare che le nuove iniziative giudiziarie siano «in buona fede» e motivate solo dalla ricerca della verità.

Il suo nome è tornato al centro delle indagini dopo una rivalutazione di alcuni elementi probatori, pur restando Sempio indagato e non imputato. La vicenda continua a intrecciarsi con uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

San Paolo Bel Sito: uccide la sorella e lo mostra in videochiamata alla madre

A San Paolo Bel Sito, nel Napoletano, si è consumato un delitto familiare che ha sconvolto la comunità locale. Un uomo avrebbe accoltellato a morte la sorella di 23 anni e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe poi effettuato una videochiamata alla madre mostrando il corpo della giovane.

Le circostanze dell’omicidio, le motivazioni e l’esatta dinamica sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire ogni dettaglio e procedere ai necessari accertamenti.