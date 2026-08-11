Dutch Nazari chiude Riccione: le Albe in controluce d’estate

Domenica 16 agosto alle 5.45 il rapper e cantautore padovano porta al Marano Guarda l’estate amore mio, una tappa del suo tour

Sarà Dutch Nazari a chiudere l’edizione 2026 di Albe in controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole che ha accompagnato l’estate di Riccione con una serie di appuntamenti dedicati alla musica contemporanea. L’ultimo concerto è in programma domenica 16 agosto, alle 5.45, sulla spiaggia libera del Marano, dove il cantautore e rapper padovano porterà una tappa speciale del tour Guarda l’estate amore mio. Artista tra le voci più originali della scena musicale italiana, Dutch Nazari ha costruito nel tempo una cifra stilistica personale, sospesa tra cantautorato e rap. A Riccione presenterà il suo ultimo album, Guarda le luci amore mio, pubblicato da Woodworm, attraverso un live che mette al centro la scrittura e il racconto.

Nelle sue canzoni convivono ironia e osservazione della quotidianità, confessione personale e attenzione alla realtà sociale. Episodi ordinari, ricordi e dettagli della vita di tutti i giorni diventano così materia per una narrazione capace di alternare leggerezza e profondità. Con l’appuntamento di domenica si conclude una stagione iniziata il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, e caratterizzata da una programmazione orientata alla ricerca sonora contemporanea, tra indie pop, cantautorato, nuove tendenze e contaminazioni tra linguaggi artistici e ambiente.

Nel corso dell’edizione 2026, Albe in controluce ha portato sulla spiaggia di Riccione artisti come Venerus, Mille, Giovanni Truppi e Sara Gioielli. L’appuntamento del 9 agosto ha visto invece protagoniste la pianista Gloria Campaner e la voce di Thea Crudi, in un incontro tra musica e natura davanti al mare. Una formula, quella dei concerti all’alba, che ha trasformato il sorgere del sole in un momento di ascolto condiviso, facendo della spiaggia il luogo d’incontro tra suoni, paesaggio ed emozioni. A chiudere questa edizione sarà dunque Dutch Nazari, con un concerto all’alba che accompagnerà il pubblico verso gli ultimi giorni dell’estate.