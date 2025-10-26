Dybala porta la Roma in vetta con il Napoli
Giallorossi primi in classifica dopo l’1-0 al Sassuolo: decisivo un gol dell’argentino
La Roma conquista tre punti preziosissimi e raggiunge il Napoli in vetta alla classifica. All’Olimpico, i giallorossi superano il Sassuolo per 1-0 grazie a una rete di Paulo Dybala, ancora una volta protagonista assoluto della serata.
Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di De Rossi trova il vantaggio nella ripresa: al 67’, Dybala riceve palla al limite dell’area e con un sinistro preciso batte Consigli, facendo esplodere lo stadio. Il Sassuolo prova a reagire, ma la difesa romanista regge fino al triplice fischio.
Con questa vittoria, la Roma aggancia il Napoli in testa alla classifica, approfittando del successo dei partenopei di ieri contro l’Inter. Un risultato che conferma il grande momento di forma della squadra capitolina, trascinata dal suo numero 21.