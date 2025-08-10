È ancora super Doualla: oro per le azzurre nella 4x100

Agli Europei U20 di atletica a Tampere, la quindicenne di Pavia trascina la staffetta femminile al titolo e al record italiano di categoria

La stella di Kelly Doualla continua a brillare. La quindicenne velocista di Pavia ha trascinato la staffetta femminile azzurra alla vittoria nella 4x100 metri agli Europei Under 20 di atletica leggera, in corso a Tampere, regalando all’Italia un altro oro.

Insieme ad Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani, Doualla ha dominato la finale, chiudendo con un’esplosiva ultima frazione. Le azzurre hanno fermato il cronometro sul tempo di 43″72, nuovo record italiano di categoria.

Alle loro spalle, la Gran Bretagna si è aggiudicata l’argento, mentre il bronzo è andato alla Polonia. Una prova di forza e coesione che conferma il momento magico della velocità giovanile italiana.