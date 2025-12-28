È morta Brigitte Bardot, icona del cinema francese, aveva 91 anni

Recentemente ricoverata a Tolone, la celebre attrice era tornata nella sua casa di Saint-Tropez

È scomparsa Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese e simbolo del cinema degli anni ’50 e ’60. Aveva 91 anni. La notizia è stata confermata dalla Fondazione che porta il suo nome.

Lo scorso novembre, Bardot era stata ricoverata in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, non lontano da Saint-Tropez, dove si trova la sua celebre residenza, La Madrague. A ottobre, la star era stata costretta a lasciare la sua grande casa per motivi di salute. In quel periodo, dopo la diffusione di una notizia falsa sulla sua morte, l’attrice era uscita dal silenzio per chiarire la sua condizione: si era sottoposta a un intervento chirurgico nell’ambito di una grave patologia.

Qualche giorno dopo l’operazione, Brigitte Bardot era riuscita a tornare nella sua casa di Saint-Tropez, continuando a vivere lontana dai riflettori. La sua carriera, il fascino e l’impegno per la difesa degli animali resteranno per sempre nella memoria collettiva.