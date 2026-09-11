È morta Emma Bonino, il legame con Rimini tra Radicali e battaglie per i diritti

La storica esponente radicale è morta oggi a 78 anni. Nel 2004 fu a Rimini e Riccione per la campagna elettorale della Lista Bonino

È morta oggi, a 78 anni, Emma Bonino, una delle figure più importanti e riconoscibili della politica italiana degli ultimi cinquant'anni. La notizia è stata comunicata da +Europa. Bonino, protagonista delle battaglie radicali per i diritti civili, l'aborto, la laicità dello Stato e contro la pena di morte, ha ricoperto anche gli incarichi di commissaria europea e ministra degli Esteri.

Un legame con il territorio riminese non è mancato. Nel giugno 2004 Bonino fu a Rimini, al Caffè Cavour di piazza Cavour, per presentare i candidati radicali alle elezioni provinciali e alle Europee. Nella stessa giornata partecipò anche a un comizio a Riccione, in piazza Matteotti, a sostegno della candidatura di Adriana Neri alla presidenza della Provincia e di Alberto Gnoli a sindaco di Riccione.

Una presenza legata alle battaglie politiche e civili che hanno segnato tutta la sua lunga carriera e che hanno fatto di Emma Bonino una delle personalità più influenti della storia recente della politica italiana.