Pennabilli, deceduto un ciclista: malore fatale in cima alla salita

Vani i tentativi di soccorso praticati dal personale medico

Un malore è stato fatale a un ciclista 57enne originario della Marche, che è deceduto questo pomeriggio (3 settembre), intorno alle 15.45, mentre stava percorrendo la strada provinciale 84 nel Comune di Pennabilli. Si tratta, nella fattispecie, della strada che da Pennabilli porta a Miratoio. Il 57enne la stava percorrendo in sella alla sua mountain bike, quando ormai giunto in cima alla lunga salita si è fermato a causa di un malore. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe contattato la famiglia e il 112. Immediato l'intervento della Croce Verde di Novafeltria, con il supporto dell'elisoccorso, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.