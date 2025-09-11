È morto Claudio Carlini, per decenni anima della ristorazione riminese

Aveva 70 anni. L'imprenditore fondò locali storici come l'Osteria della Piazzetta e l'Osteria del Vizio

Si è spento questa notte (11 settembre) all’età di 70 anni Claudio Carlini, imprenditore e protagonista della ristorazione riminese per oltre trent’anni. Un simbolo della Riviera, come ricordato dai tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Fondatore di locali storici come l’Osteria della Piazzetta e l'ex Osteria del Vizio, Carlini ha davvero segnato un’epoca nella storia della città I funerali si terranno sabato alle ore 10 presso la chiesa di Bellariva.

Il ricordo dell'avvocato Alessandro Catrani

Ciao Claudio… prima la vita nei locali, all’inizio all’Embassy, poi al Life ed al Blowup.

Poi la gestione degli alberghi a Marilleva, e poi il primo ristorante a Torriana.

Quando aprì la prima trattoria nel centro storico di Rimini, la città era deserta, tutti i giovani gravitavano sulla spiaggia.

Con quel locale contribuì a ridare vita al centro di Rimini come lo conosciamo adesso. A riproporre una riminesità perduta. Ed era un piacere incontrarlo per strada allorquando, come una trottola, pieno di vita, girava le botteghe per comprare il pane o il resto.

Poi la follia di aprirne un secondo un terzo, sino ad averne 8, con 99 persone dipendenti, da cui, poi, il triste epilogo della chiusura totale.

Ma, in quei 30 anni da ristoratore, ha continuato a proporre i piatti deliziosi delle nostre nonne, mentre la sua (bravissima in cucina), con cui era unito da profonda complicità, lui la chiamava: “La Cuga”.

Lei stravedeva per Claudio e quando vedeva delle ragazze giragli intorno le allontanava dicendo: “Non è roba per voi!”.

Di sicuro ha fatto star bene tanta gente… con la “sua” conviviale ristorazione.

