È morto Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo

L’ex direttore del TG4 e di Studio Aperto si è spento a 94 anni nella Residenza San Felice di Segrate

Emilio Fede, giornalista e conduttore tra i più noti della televisione italiana, è morto a 94 anni. Ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, iniziò la carriera in Rai negli anni Cinquanta fino a diventare conduttore e poi direttore del TG1.

Dal 1989 passò a Fininvest, firmando la nascita di Studio Aperto e guidando il TG4 per vent’anni, dal 1992 al 2012, con uno stile personale che lo rese amatissimo e criticato allo stesso tempo. Rimane celebre la gaffe in diretta con il microfono aperto, entrata nella storia della tv italiana.

Fede lascia due figlie, Sveva e Simona. La moglie, la giornalista Diana De Feo, era scomparsa nel 2021. Negli ultimi anni aveva diradato le apparizioni televisive, tornando più di recente come ospite e opinionista in alcuni talk show.