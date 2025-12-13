È morto Peter Greene, l’attore di “Pulp Fiction” e “The Mask”

Aveva 60 anni. È stato trovato senza vita nel suo appartamento a New York

L’attore Peter Greene, noto per i suoi ruoli iconici nei film Pulp Fiction di Quentin Tarantino e The Mask – Da zero a mito, è morto all’età di 60 anni. Il suo corpo è stato trovato nel suo appartamento nel quartiere Lower East Side di New York.

A confermare la notizia è stato il suo manager. Secondo quanto riferito dalla polizia, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza; la causa del decesso sarà accertata dal medico legale.

Greene era diventato celebre negli anni ’90 per le sue interpretazioni intense e spesso inquietanti. Indimenticabile il ruolo di Zed, la guardia sadica in Pulp Fiction, così come quello del criminale Dorian Tyrell in The Mask accanto a Jim Carrey.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi film e serie televisive, affermandosi come uno dei caratteristi più riconoscibili del cinema americano di quegli anni.