È scomparso prematuramente il dottor Carlo Renzi, la sanità riminese in lutto

Il dirigente di Medicina e Angiologia del Ceccarini di Riccione si è spento a 60 anni. Mercoledì i funerali a Rimini

È venuto a mancare prematuramente il dottor Carlo Renzi, 60 anni, dirigente dell’unità operativa di Medicina e Angiologia dell’ospedale Ceccarini di Riccione e referente del servizio di Angiologia dell’ospedale Infermi di Rimini.

Figura di riferimento nel panorama sanitario locale, il dottor Renzi era apprezzato tanto per la professionalità quanto per la disponibilità e l’umanità dimostrate nel rapporto con i pazienti. A darne notizia è stata la moglie, Laura Di Filippo, nota ristoratrice di Villa Verucchio, titolare della Locanda Abruzzese: "È venuto a mancare non solo un marito straordinario, ma anche un medico esemplare, una persona speciale che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri".

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da colleghi, pazienti e conoscenti, che lo ricordano come una persona di grande spessore morale, sensibile, generosa e sempre disponibile.

Il dottor Renzi lascia la moglie Laura, le figlie Diletta e Arianna, i genitori Giorgio ed Emiliana e il fratello Roberto.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 24 settembre, alle ore 15.00, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Rimini.