E' un bel Pietracuta: in dieci per un'ora, strappa il pari alla Comacchiese (1-1)

Nel finale due occasionissime per i rossoblù di Cevoli che sfiorano la vittoria

Comacchiese - Pietracuta 1-1

COMACCHIESE: Campi, Manfrini, Centonze, Gordini, Ferri, Felloni, Gherlinzoni (47' st Mazzavillani), Taroni (18' st Ravaglia), Brito, Noschese (15' st Farinelli), El Shazly (22' st Montanari). A disp.: Simoni, Grigatti, Lica, Riberti, Bakalets. All.: Candeloro.

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri (1' st Giocondi), Faeti (38' st Proverbio), Capicchioni, Pasolini, M.Cevoli, Lazzari (16' st Mani), Sapori (38' st Pierini), Nunez Mastroianni, Zannoni, Giacopetti (29' st Bernardi). A disp.: Amici, Matteoni, Valentini, Valli Casadei. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 28' pt El Shazly, 43' st Zannoni (rig.)

AMMONITI: El Shazly, Giocondi, Ferri, Faeti, Mani.

ESPULSI: 30' pt Capicchioni.

COMACCHIO Primo pari in campionato per il Pietracuta, che gioca per un'ora di gioco in dieci. Comacchiese subito pericolosa con Gherlinzoni dopo 30 secondi, poi il Pietracuta risponde, prendendo in mano il pallino del gioco, cercando il tiro tre volte tra il 5' e il 15', ma le conclusioni sono alte sopra la traversa. Al 25' Capicchioni da fuori area chiama Campi alla presa. Tre minuti dopo spunto di Britos sulla sinistra, palla a El Shazly che entra in area e fulmina di sinistro Giardini. Al 30' Noschese va via in velocità a Capicchioni che commette l'inevitabile fallo: già ammonito al 26', il centrocampista lascia i suoi in dieci. La Comacchiese prova ad approfittarne, ma le conclusioni di El Shazly e Brito sono alte. La reazione del Pietracuta, a inizio ripresa, è da grande squadra: prima Giacopetti, poi Nunez chiamano Campi in causa.

Al 54' El Shazly ha la palla del raddoppio, ma perde il tempo della battuta a rete dopo una bella iniziativa personale. Dopo un quarto d'ora, è ancora protagonista un Pietracuta orgoglioso e caparbio in attacco. Al 63' cross di Giocondi, tra i migliori, sponda di Nunez e conclusione alta di Zannoni. Non è l'unico tentativo: ci provano ancora Zannoni e Mani, ma la mira è imprecisa.

All'80' occasionissima per i locali, Brito entra in area da sinistra e serve Farinelli a rimorchio, Giardini con un miracolo si oppone a un rigore in movimento. All'86' conclusione a lato di Proverbio, due minuti dopo cross di Giocondi e mano di Gordini. Protesta la squadra di casa, dal dischetto Zannoni è freddo e di piatto supera Campi, che intuisce, ma non intercetta. E nel recupero è ancora Pietracuta, che prova a vincere, ma per due volte la difesa di casa si salva sulla linea. Sfuma la seconda vittoria dopo il successo del Bindi con l'Osteria Grande, ma la reazione nella partita odierna è indubbiamente degna del Pietracuta protagonista degli ultimi campionati di Eccellenza.

Riccardo Giannini