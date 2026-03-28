E45, l'odissea sotto la nev: automobilisti bloccati per 12 ore

La "trappola" della E45 riapre il dibattito sulla sicurezza

L’eccezionale nevicata ha mandato il traffico in tilt tra il Cesenate e il Riminese. La violenta perturbazione che ha imbiancato il territorio ha prodotto accumuli fino a un metro, causando pesanti disagi alla circolazione.

Sulla E45 decine di automobilisti sono rimasti bloccati per circa 12 ore, dopo che un mezzo pesante si è intraversato all’altezza di Verghereto. La situazione, aggravata dalla presenza di veicoli senza pneumatici adeguati e dall’intensità delle precipitazioni, ha paralizzato il traffico tra Valsavignone e Bagno di Romagna.

In serata l’intervento delle forze dell’ordine, della Protezione civile e dei volontari ha permesso di assistere i viaggiatori con acqua e viveri. Solo nella notte la circolazione è ripresa lentamente, tornando alla normalità il giorno successivo.

I sindaci parlano di un evento eccezionale e difficilmente prevedibile. Criticità sono state registrate anche a causa dei cantieri e della difficoltà degli spazzaneve di operare sotto nevicate così intense. Nessuna località è rimasta isolata, ma resta aperto il tema della gestione delle emergenze e della necessità di percorsi alternativi.