Earth Day 2026, a Rimini parte “L’estate del rispetto” per la tutela del pianeta

La Provincia celebra la Giornata della Terra con un progetto diffuso tra ambiente, educazione e partecipazione: “Il cambiamento nasce dalle comunità e dalle azioni quotidiane”

Il 22 aprile 2026 si celebra in tutto il mondo la 56ª edizione della Giornata della Terra (Earth Day), la più grande mobilitazione ambientale globale dedicata alla tutela del pianeta. Un appuntamento che coinvolge ogni anno oltre un miliardo di persone in più di 190 Paesi, chiamando cittadine e cittadini, istituzioni, scuole, enti locali e imprese ad agire insieme per la salvaguardia della Terra e delle generazioni future.

Istituita negli Stati Uniti nel 1970 dal senatore Gaylord Nelson, in seguito al grave disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara nel 1969, la Giornata della Terra è oggi riconosciuta anche dalle Nazioni Unite come un momento fondamentale per valutare lo stato di salute del pianeta e promuovere azioni concrete contro l’inquinamento, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico.

Il tema ufficiale scelto per il 2026 da EARTHDAY.ORG, “Our Power, Our Planet” (Il nostro potere, il nostro pianeta), pone al centro il valore dell’azione collettiva e della mobilitazione civica. Un messaggio chiaro: il cambiamento non può essere rimandato né delegato esclusivamente alle istituzioni, ma nasce dai territori, dalle comunità e dai comportamenti quotidiani.

In questo contesto, le Pari Opportunità della Provincia di Rimini celebrano la Giornata della Terra 2026 dando avvio alla quarta edizione di “GEA: L’estate del rispetto”, un progetto che intreccia educazione ambientale, sostenibilità, partecipazione civica e cultura del rispetto. Un percorso che riconosce come la tutela dell’ambiente sia profondamente connessa al benessere delle persone, alle relazioni e alla qualità delle comunità.

Come sottolinea la consigliera delegata alle Pari Opportunità Barbara Di Natale:

“Con GEA vogliamo rafforzare l’idea che il rispetto per l’ambiente è inseparabile dal rispetto per le persone, per le relazioni e per i luoghi che abitiamo. Il tema “Our Power, Our Planet” ci ricorda che ciascuno di noi ha un ruolo attivo nella cura del pianeta. GEA è una visione: una terra che ci accoglie, che chiede attenzione e responsabilità e che ci restituisce bellezza. Sarà un’estate all’insegna del rispetto, con un messaggio chiaro: il potere di cambiare inizia da noi, insieme. Il messaggio del 2026 evolve dalla consapevolezza all’azione concreta, dall’impegno individuale alla responsabilità condivisa. La sostenibilità diventa una scelta culturale e collettiva, capace di tradursi in pratiche quotidiane, politiche attive e iniziative diffuse sul territorio”.

GEA: L’estate del rispetto – Gli eventi nella Provincia di Rimini

Il progetto si svilupperà dai mesi estivi alla fine dell’anno con un calendario articolato di iniziative, laboratori, incontri ed eventi diffusi sul territorio, realizzati in collaborazione con numerose associazioni. Le attività, rivolte a cittadine e cittadini di tutte le età, promuoveranno la cultura del rispetto, la tutela dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi, l’educazione alla sostenibilità e la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.

Le realtà coinvolte attualmente sono: Atlantide Soc. Coop. Sociale, Oasi WWF Ca’ Brigida, C.R.A.S. Rimini, Futuro Verde, Fondazione Cetacea, Marinando, Giardini d’Autore,

Attraverso GEA: L’estate del rispetto la Provincia di Rimini rinnova uno spazio condiviso di educazione, partecipazione e responsabilità, in cui il potere delle persone e delle comunità diventa una leva concreta per la tutela del pianeta e per la costruzione di un futuro più giusto e sostenibile e si traduca in azioni concrete, accessibili e diffuse sul territorio