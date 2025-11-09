Eccellenza B, che emozioni: impresa Pietracuta, Sampierana in vetta con Ars et Labor e Mezzolara

Santarcangelo sconfitto e ora al terz'ultimo posto

di Riccardo Giannini

Il Pietracuta firma l'impresa di giornata nel girone B di Eccellenza, espugnando 1-0 il Paolo Mazza di Ferrara grazie a un gol di Zannoni. I rossoblù sono ora al quart'ultimo posto e vedono la salvezza diretta a soli 3 punti. Senza vittoria, oggi, sarebbe stata dura per i ragazzi di mister Cevoli: l'Osteria Grande infatti vince a sua volta 1-0 con il Sant'Agostino, inguaiando i ferraresi, mentre il Faenza supera 4-2 il Castenaso a domicilio, con Bonavita, autore di una doppietta, sugli scudi. Come se non bastasse, anche la Comacchiese porta a casa i tre punti, superando 2-1 il Sanpaimola grazie a una doppietta di Brito Dos Santos. In zona salvezza è al contrario un momento difficile per lo Young Santarcangelo, che conferma le difficoltà realizzative: il forte Medicina Fossatone vince 2-0 e lascia i clementini al terz'ultimo posto, ultima piazza playout, con un solo punto di vantaggio sul Mesola e 5 sul Solarolo. I due fanalini di coda sono usciti sconfitti dai confronti con due squadre protagoniste dell'alta classifica, il Futball Cava Ronco e soprattutto il Mezzolara, che aggancia l'Ars et Labor in vetta a quota 23 punti. Assieme alle due grandi favorite per la vittoria finale del girone c'è anche la sorprendente Sampierana di mister Belli, alla quarta vittoria consecutiva. Sul campo del Massa Lombarda, tra le squadre più solide del girone, arriva un secco 2-0 con le reti del neo acquisto Di Novella e di Simone Braccini.

Classifica

Ars et Labor, Sampierana, Mezzolara 23, Futball Cava Ronco 21, Medicina Fossatone e Castenaso 20; Massa Lombarda 19, Sanpaimola, Fratta Terme 17, Russi 16, Faenza e S.Agostino 15; Comacchiese 13, Pietracuta e Osteria Grande 12, Young Santarcangelo 11; Mesola 10, Solarolo 6.