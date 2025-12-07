Eccellenza B: testa a testa Ars et Labor-Mezzolara, Pietracuta per la prima volta in zona salvezza diretta

Santarcangelo sconfitto 4-1 dal Solarolo di Montalti, bene il Futball Cava Ronco Forlì che è a -3 dalla coppia di testa

Ancora tante emozioni nel girone B dell'Eccellenza. In vetta vanno a braccetto l'Ars et Labor e il Mezzolara: gli estensi superano 1-0 la Sampierana, facendo slittare la squadra allenata da Belli a -7 dalla vetta; i bolognesi regolano 2-0 il Sanpaimola con le reti di Dalmonte e Battisti. Il Futball Cava Ronco prova a tenere il passo delle due capolista, grazie alla preziosa vittoria casalinga, per 1-0, con la matricola Fratta Terme: decide al 38' Stucchi. I biancorossi rimangono a -3 dalla vetta. In chiave salvezza succede invece di tutto: il Pietracuta supera 3-2 il Faenza e per la prima volta in stagione è fuori dalla zona rossa, il Santarcangelo subisce un pesante rovescio per 4-1 in casa del Solarolo di Maurizio Montalti, che aggancia a quota 12 l'Osteria Grande, battuta 2-1 al 90' dal solido Medicina Fossatone. All'ultimo posto in classifica c'è il Mesola, superato 4-1 in casa dal Sant'Agostino, che aveva bisogno di una vittoria per consolidare la sua posizione in zona tranquillità. In zona playout, oltre al Santarcangelo, ci sono anche il Sanpaimola e la Comacchiese, battuta davanti al pubblico amico dalla rivelazione Massa Lombada, che aggancia a quota 26 la Sampierana.

Classifica

Ars et Labor Ferrara e Mezzolara 33, Futball Cava Ronco 30, Sampierana e Massa Lombarda 26; Medicina Fossatone e Castenaso 25, Russi e Faenza 24, S.Agostino 22, Fratta Terme 20, Pietracuta 19; Young Santarcangelo, Comacchiese, Sanpaimola 17, Solarolo e Osteria Grande 12; Mesola 11.