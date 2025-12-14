Mezzolara campione di inverno, super Faenza blocca sul pari l'Ars et Labor Ferrara

Eccellenza Girone B: il punto sulla 17esima giornata

Il Faenza compie l'impresa di giornata, fermando sul 2-2 l'Ars et Labor. Il Mezzolara, vittorioso 3-0 nell'anticipo, è dunque campione di inverno. Faenza protagonista della 17esima giornata, grazie al punto conquistato oggi i manfredi agganciano il Castenaso assieme al Russi, a quota 25, a +6 sul Pietracuta, prima squadra dei playout. Per i rossoblù di Roberto Cevoli un'inaspettata sconfitta in casa del Sanpaimola, che effettua il sorpasso ai rivali, portandosi in zona salvezza diretta. Per il Santarcangelo un buon pari contro il Futball Cava Ronco Forlì, terza forza del girone. Continua a volare il Massa Lombarda, vittorioso 1-0 sul Castenaso.

Classifica

Mezzolara 36; Ars et Labor 34, Fcr Forlì 31, Massa Lombarda 29, Medicina Fossatone 28; Sampierana 27, Russi, Faenza, Castenaso 25, S.Agostino 22, Sanpaimola e Fratta Terme 20; Pietracuta 19, Young Santarcangelo 18, Comacchiese 17, Osteria Grande 15; Solarolo 13, Mesola 12.

Russi – Mesola 1-1

RUSSI: Sarini, Gualandi (30’st Fiori), Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini (33’st Ferunaj), Venturi, Guidi F. (11’st Battiloro), Grazdhani, Zattini, Brigliadori (42’st Saporetti). A disposizione: Palermo, Magrini, Ferunaj, Santomauro, Cepa, Zela, Fiori, Battiloro, Saporetti. Allenatore: Ferrario Stefano

MESOLA: Guidi P., Spano (41’st Crosara), Biolcati, Ribello, Maistrello, Lucci, Davo (47’st Mantovan), Marangon (35’st Paganini), Rivas (28’st Sacchetti), Cantelli, Alessio. A disposizione: Sacchetti, Guariento, Telloli, Hoxha, Paganini, Mantovan, Crosara, Rako. Allenatore: Assirelli Fulvio

Arbitro: Duci di Reggio Emilia

Reti: 17’ pt Cantelli, 26’ st Fiori

Note: Espulso Guidi P. per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Grazdhani, Colombo, Guidi P., Rivas, Cantelli, Ribello, Paganini.

RUSSI Ultimo appuntamento del 2025 per i falchetti di mister Ferrario che ospitano il Mesola fanalino di coda della classifica. Partono bene gli ospiti che si portano subito in vantaggio con un tiro preciso sotto la traversa di Cantelli che si infila precisa sotto la traversa. Il Russi ci prova ma senza fortuna con i tiri di Grazdhani e Brigliadori e le sgroppate di Venturi. La partita cambia al 28’ del secondo tempo con l’epulsione del portiere mesolano per fallo da ultimo uomo su Venturi. Passano pochi minuti e Fiori, entrato da 30 secondi, trova la rete del pareggio di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo.