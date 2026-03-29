Eccellenza Girone B: Mezzolara vince al 100', colpi salvezza Santarcangelo e Osteria Grande

Il Pietracuta recupera con il Mesola sabato 4 aprile

Nella 30esima giornata del girone B di Eccellenza, il Mezzolara vince una partita al cardiopalmo, espugnando nel maxi recupero il campo del Russi (2-3). Il rigore di Derjai, al 77', sembra chiudere la contesa sull'1-2. Al 93' però è un altro rigore, trasformato da Grazhdani, a cambiare il punteggio sul 2-2. Recupero lungo e al 100' Monaco firma il gol del tris che permette al Mezzolara di portarsi a +9 sull'Ars et Labor, che giocherà sabato 4 aprile il recupero della gara odierna con il Sant'Agostino. Sempre il 4 aprile, alle 15, il Pietracuta riceverà al Bindi il fanalino di coda Mesola. Sarà per l'undici di Zanini una sfida cruciale per la salvezza, per portarsi a -5 dalla Comacchiese. In "zona rossa", tre punti pesantissimi per il Santarcangelo, proprio a Comacchio, e per l'Osteria Grande con la Sampierana, ora confinata in zona playout assieme al Faenza, che al 90' trova il 2-2 con il Futball Cava Ronco. I forlivesi conducevano 2-0 al 25', grazie alle reti di Stucchi e Salomone. Il Medicina Fossatone espugna 1-0 il campo del Massa Lombarda, stesso punteggio per il Sanpaimola corsaro a Solarolo. Il turno si chiuderà mercoledì 8 aprile alle 20.30 con il recupero tra Castenaso e Fratta Terme.

Classifica

Mezzolara 67, Ars et Labor* 58, Medicina Fossatone 50, Fratta Terme* 45, Massa Lombarda 44; S.Agostino* 43, Fcr Forlì e Sanpaimola 42, Osteria Grande 41, Santarcangelo 40, Russi 39, Castenaso* e Comacchiese 38; Sampierana 37, Faenza 36; Pietracuta* 30, Solarolo 24, Mesola* 14.

*Una partita in meno