Young Santarcangelo, buon pari con il Futball Cava Ronco: a segno Misuraca (1-1)

Il pari porta la firma di "Re" Salomone

Santarcangelo - Futball Cava Ronco Forlì 1-1

SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Vukaj (31' st Vernazzaro), Ceccarelli (37' st Galassi), Zanni, Cenci, Cecconi (20' st Sorrentino), Vitucci (49' st Drudi), Misuraca. A disp.: Chiarabini, Guidi, Madonna, Parma, Para. All.: Riccipetitoni.

FCR: Carroli, Raggi, Melandri (45' pt Farabegoli), Bergamaschi, Lambertini, Stucchi, Magnani (26' st Delvecchio), Garavini (45' st Franchini), Guiebre (31' st Sango), Salomone (25' st Mantovani), Pascucci. A disp.: Alpi, Medri, Damiano, Ferrari. All.: Mordini.

ARBITRO: Giorgini di Cesena.

RETI: 10' pt Misuraca, 22' st Salomone.

AMMONITI: Guiebre, Bergamaschi, Cecconi.

SANTARCANGELO "Re" Salomone evita la sconfitta al Futball Cava Ronco sul campo del Santarcangelo. Al 4' Cecconi di testa scalda i guantoni al portiere Carroli. Sei minuti dopo clementini in vantaggio: Ciavatta libera Misuraca davanti al portiere, il tiro si infila in rete, nonostante il disperato tentativo dell'estremo difensore ospite. La gara non regala grandi emozioni: al 45' il tiro di Bergamaschi termina a lato. A inizio ripresa ci prova Magnani da fuori area, ma la mira è alta. Al 51' Misuraca scarica per Vukaj che calcia da fuori area, palla alta sopra la traversa. Ghiotta opportunità per il Santarcangelo al 56' con Ceccarelli, il sinistro da buona posizione sfiora il palo alla sinistra di Carroli. La gara sale di tono: al 60' Farabegoli per Magnani, che calcia di prima senza inquadrare lo specchio. Al 61' doppio tentativo di Misuraca: primo tiro respinto da un difensore, secondo tentativo alto. Passa un minuto e Golinucci si allunga a bloccare il tiro di Farabegoli. Al 67' arriva il pareggio con l'esperto Salomone che batte Golinucci su sponda di Stucchi. All'84' Stucchi sfiora il gol del sorpasso, ma il colpo di testa è alto.