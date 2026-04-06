Eccellenza: l'ultimo recupero, poi sfide chiave per Pietracuta, Santarcangelo e Sampierana

Mercoledì 8 aprile si gioca Castenaso-Fratta Terme, poi domenica 12 aprile la 31esima giornata con tre scontri diretti salvezza

Mercoledì 8 aprile si giocherà l'ultimo recupero della 30esima giornata: il Castenaso, alla ricerca di punti salvezza, sfida la sorprendente matricola Fratte Terme. I tre punti, per il Castenaso, significherebbero approcciare alle ultime 4 giornate con un vantaggio di 3 punti sulla Comacchiese, prima squadra della zona playout.

Domenica prossima (12 aprile) le due squadre saranno protagoniste di due match cruciali della 31esima giornata: il Castenaso è a Santarcangelo, contro la squadra di Fregnani (3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque), mentre i rossoblù faranno visita alla Sampierana, che in questo momento insegue i ferraresi a -1, ma è "zavorrata" dal peso di 3 sconfitte di fila. Nel contempo il Faenza, altra squadra invischiata in zona playout, ospita l'Osteria Grande, cinque vittorie di fila, a -3 dai playoff e a +3 sugli spareggi per non retrocedere. L'impegno più duro è riservato invece al Pietracuta, in casa della capolista Mezzolara: da quando c'è Zanini in panchina, i rossoblù riminesi hanno totalizzato 2 vittorie e 2 pareggi, equamente ripartiti tra casa e trasferta. L'Ars et Labor, nell'anticipo del sabato, è atteso dal fanalino di coda Mesola, già retrocesso in Promozione, che sarà il prossimo avversario del Mezzolara nella 32esima giornata. Il traguardo e il ritorno in D, per i bolognesi, si avvicinano.